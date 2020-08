Na opočenskou zmrzlinu se obvykle míří do centra města. V úterý se výjimečně točila zadarmo a na poněkud nezvyklém místě. Dlouhá fronta na ni se tvořila za Opočnem na novém silničním obchvatu, a to u příležitosti jeho otevření.

Obyvatelé centra si díky stavbě, která obepnula město ze severu, konečně oddechnou od husté dopravy, kdy se největším problémem staly zejména těžké kamiony podepisující se na stavu silnice i domů, kterým popraskaly zdi.

"Na to, aby se obchvat otevřel, se čekalo přes 30 let, možná ještě víc," upozornila starostka Opočna Šárka Škrabalová.

"V této chvíli už tranzitní doprava neprojíždí přes Kupkovo náměstí a je to opravdu znát," hlásil v úterý v odpoledních hodinách referent Informačního centra v Opočně Dalibor Štěpán.

Zkrátit si cestu po přibližně dvoukilometrovém obchvatu mohou řidiči ze směru od Dobrušky, potažmo od průmyslové zóny Solnice - Kvasiny na České Meziříčí a naopak a stane se i důležitou spojnicí při cestách do Orlických hor.

Jak zdůraznil první náměstek hejtmana Martin Červíček, význam této přeložky ještě vzroste po zprovoznění dálnice D11 do Jaroměře.

Náklady na I. etapu obchvatu Opočna byly 147 milionů korun s DPH. Investorem stavby byl Královéhradecký kraj, administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací. Na financování projektu se podílelo ministerstvo průmyslu a obchodu dotací ve výši 110 milionů korun. Zhotovitelem stavby jsou M-Silnice, a.s. Obchvat ve směru od Dobrušky začíná na nově zbudované silnici a křižovatce nad Broumarem a obchází město ze severu až ke kruhovému objezdu u Jordánku.

Podle hejtmana Jiřího Štěpána je stavba důležitá pro dopravu v celém regionu: "Dopravní zatížení města a obcí v okolí průmyslové zóny Solnice - Kvasiny výrazně narostlo. Obchvat Opočna je jednou z důležitých staveb, které zklidní dopravu v zastavěných oblastech a podstatně zlepší životní podmínky a zvýší bezpečnost obyvatel, především dětí, které doposud musely chodit přes frekventovaný tah přetínající náměstí."

"Součástí stavby jsou vedle železobetonové lávky pro chodce a cyklisty také protihlukové stěny, protihlukový val osázený dřevinami, propustky a opěrná zeď. Před zahájením samotné stavby bylo navíc nutné udělat přeložky inženýrských sítí," doplnil informace krajský radní pro investice a majetek Václav Řehoř.

Významnou součástí obchvatu je nově vzniklá okružní křižovatka u Jordánku, která umožňuje napojení na něj automobilům přijíždějícím od Českého Meziříčí i od Hradce Králové.

Zbývá dořešit druhou, přibližně 1,5 kilometru dlouhou jižní etapu, která odvede těžkou dopravu i ze zbylé zastavěné a velmi zatížené části. Navazovat bude na již zmíněnou kruhovou křižovatku u Jordánku.

"Je několik kamenů, které nám spadly ze srdce. Jednak na začátku poté, kdy se stavba první etapy obchvatu dostala do projektu rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny, když jsme poklepávali na základní kámen a teď, když je hotovo. Mám radost z toho, že se otevře a Opočeňáci uslyší na náměstí ten klid. Vím, že v tuto chvíli je to pouze první etapa, ale uděláme vše pro to, aby stavba druhé etapy byla navazující. Komplikovanější je v tom, že počítá s přemostěním, s dvěma pilíři. Bude přetínat krajinu, ale viděla jsem řešení, vypadá velice citlivě a do krajiny zapadne," dodala opočenská starostka.

Druhá etapa obchvatu bude zahrnovat úsek od kruhové křižovatky přes přemostění Zlatého potoka a napojí se na silnici ve směru Ledce a Třebechovice poblíž benzinové stanice u odbočky na Přepychy.

"Podle posledních zpráv by se mělo jednat o investici ve výši okolo 165 milionů korun bez DPH. To znamená, že bude šplhat k 200 milionům korun s daní. Jsme už velmi blízko majetkoprávnímu vypořádání. Pokud všechno půjde tak, jak by mělo, soutěžit bychom mohli na přelomu zimy a v takovém případě bychom velmi rádi zahájili případné stavební práce příští rok. Pokud přijde nějaké zdržení, které bude záviset zejména právě na majetkoprávním vypořádání, tak by se zahájení stavby posunulo," dodal Václav Řehoř.