A protože se jedná z části o dokument humorný, ocitujme verše, které herci DJC „složili“ na Liberecku a které zazněly ve filmu i během besedy v Dobrušce: „Ještěde, Ještěde, ještě to „de“, dnes to ještě „de“, Sněžko, Sněžko, zítra už těžko.“

Ale zpět k dokumentu. Během pětapadesáti minut se před očima diváka ve vzpomínkách odehrají mnohé z důležitých okamžiků života Miloně Čepelky, zavede přitom na „svoje“ místa a také nechá promluvit své kolegy z Divadla Járy Cimrmana – Zdeňka Svěráka, Petra Bruknera, ale i ty nové – Ondřeje Vetchého, Miroslava Táborského nebo pokračovatele rodinné tradice Josefa Čepelku. Miloň Čepelka se netají ani tím, kde a v jaké poloze se mu nejlépe píšou básně či prozaické texty – k překvapení mnohých je to vleže na koberci.

