Pak už se z reproduktorů začíná linout hudba o něco tvrdšího ražení, na řadu přichází legendární silák Železný Zekon z Valašska. Na kousky trhá balíček karet i tlusté katalogy, předvádí otočky s mnohakilovou zátěží zavěšenou na ušním boltci, ohýbá železnou tyč zabodnutou do krku, lehá na hřeby, nechá na sobě štípat špalek. Chvílemi až tuhne krev, když polyká žiletky a nit, na které je pak navlečené vytahuje zpět. A diváci nadšeně aplaudují.

Zdeňa Knedla alias Železný Zekon je známým pokořitelem rekordů. „Rekordů včetně těch menších mám tak pětatřicet. Pamatuju na takové krásné, kdy jsem táhl v zubech Lopraisovu závodní tatru, měla jedenáct a půl tuny,“ uvádí Zekon.

„V roce 1994 jsem držel v Holešově na letišti dvě letadla, šlo o překonání australského rekordu. Byly to prototypy z Kunovic, sportovní letouny Zlín Trenér 726K, každé mělo motorový výkon 240 koní. Postavili je zadními částmi každé dvacet metrů ode mě, horolezeckými lany jsem je měl připoutané k pažím. Měl jsem sepnuté ruce, nastartovaly se motory a šlo o to, jestli letadla udržím. Táhla silou 330 kilo, odolával jsem z místa asi 20 sekund,“ vzpomíná Zekon s tím, že má také další rekord, kdy 1800 kilogramů těžké auto táhl padesát metrů za ušní boltce.

Jak tvrdí, svými vystoupeními chce lidi hlavně bavit. A jak před každým z nich relaxuje? „Dám si škopek piva nebo štamprlu slivovice,“ prozrazuje.

Folk inspirovaný dávnými časy

Do Říček dorazila i hudební skupina Melissa. Ke svému současnému repertoáru inspirovanému historií se dostala tak trochu oklikou. „Začínali jsme jako bigbeatová kapela. Můj původní záměr byl, že budeme hrát mix folku a metalu - dnes populární styl folkmetal,“ říká frontman Petr Kohoutek a jak přiznává, začátky byly kostrbaté.

„V roce 2015 se mi podařilo kapelu poskládat dohromady tak, aby mohla živě vystupovat. Pokoušeli jsme se dělat akustický i bigbeatový repertoár, ale po několika změnách v sestavě to nakonec vykrystalizovalo v to, že hrajeme akustický program a z folkmetalu nám zbyl ten folk. Je to akustická muzika inspirovaná historií, a to i textově. Všechno je naše vlastní tvorba, snažíme se vydávat nové desky, nechceme dělat žádné revivaly,“ vysvětluje s tím, že ze všeho nejvíc ho baví muziku tvořit a pak hrát pro lidi, u kterých vidí, že je vnímají.

Ve čtyřčlenné skupině má zastoupení akustická kytara, housle, perkuse a zpěv. A jen pro zajímavost - odjela také několik českých koncertů s Blazem Bayleym, bývalým zpěvákem Iron Maiden, kde Melissa vystoupila jako předkapela.

Program lákal i na rytířské klání, ohnivou show či středověký ples. Diváci dorazili z různých koutů, mezi nimi i Marie z Trutnova. „Přijeli jsme na návštěvu za místním panem farářem, který nás pozval. Při té příležitosti jsme tady, protože pak odjíždíme na dovolenou. Líbí se nám tady moc,“ říká.

„My jsme z Chocně, byli jsme sem pozvaní na chatu s tím, že se tady má uskutečnit tato akce. Je super,“ pochvaluje si Renata Benešová.

Jezdí po hradech v dobovém oblečení

Středověké odpoledne v Říčkách má na svědomí parta nadšenců holdujících starým časům.

„Loni jsme vyzkoušeli nultý ročník, abychom všechno na ten letošní - první oficiální vypilovali. Ke středověku máme blízko, mě do toho vtáhl můj bratr. Máme Spolek přátel středověku. Jezdíme po hradech v dobovém oblečení a bavíme tím lidi, peníze za to nebereme,“ říká Ema Rjabaková alias Mamá Lapka I., výběrčí daní.

Věnuje se tomu už dva roky a nabíjí ji to. „Je to krásný zážitek, když přijdeme na hrad v dobovém obleku, lidé na nás koukají, ptají se, jestli se s námi mohou vyfotografovat a kolik to stojí. My jim vysvětlujeme, že to děláme jen pro radost. I s manželem je nás teď osm,“ dodává.

Někteří shání kostýmy na internetu, jiní si je sami šijí. František Kunz obléká zbroj křižáckých rytířů jako baron z Ibelinu. „Líbilo se mi to od dětství, ale takto blbnout jsem začal až ve 40 letech,“ popisuje.

„Když jste po týdnu v práci unavení a přijdete na zámek, hrad, kde na vás dýchne atmosféra, je to strašně krásné a je to úplně o něčem jiném. Jsme do toho blázni,“ dodává Rjabaková.