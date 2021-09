NA NÁVŠTĚVĚ: Deník letos zavítal do Olešnice v Orlických horách hned několikrát. Vznikla tak velká fotogalerie, jejíž prostřednictvím tak můžete spatřit její části v proměnách času. A nezůstaneme jen při zemi. Rozhlédnout se s námi můžete i z blízké rozhledny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.