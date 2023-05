Že štěstí opravdu přeje připraveným, si v sobotu 13. května ověřili dobrovolní hasiči v Křovicích u Dobrušky, když kolem 14. hodiny přestalo pršet, nic nebránilo dětem a jejich doprovodu vydat se na pohádkovou stezku s 11 zastaveními.

Pohádková stezka stála za to. | Foto: Deník/Dana Ehlová

Účast byla velká.

„Na start přišlo celkem 82 dětí,“ uvedla za pořadatele spokojenost Eva Šanovcová.

Kluci a holčičky to ovšem neměli vůbec jednoduché, během putování na ně čekalo mnoho úkolů a teprve po jejich splnění dostali razítko do průkazky. Při zdolání trasy navštívili třeba indiánskou babičku, která se ptala na názvy květinek, karkulku s babičkou a vlkem, kde se házely šišky do koše. U vodníka s vílou se pro změnu lovily ryby. Pak byla na řadě Sněhurka, kolo manželů loupežnických, včelky Máji na louce plné květinek s pylem, králíci, co neměli klobouk, zato ale pytle na skákání, také peklo s čerty a Luciferem a nakonec hodné kočičky, které potřebovaly pomoct s namotáním klubíčka.

Děti byly nadšené. Po sesbírání všech pohádkových razítek na ně v cíli čekala zasloužená sladká odměna a navíc se mohly vydovádět na dětském hřišti v sousedství hasičské zbrojnice. Málokdo také pohrdl možností opéct si na ohýnku špekáček.