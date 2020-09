"Při přestavbě nám tady zmoklo piano. Už nebylo hezké, ale hrálo pěkně, tak jsme si řekli, dáme ho do čekárny a uděláme nějakou tematickou čekárnu," říká ředitel dobřanské Základní školy Trivium Plus Jan Grulich.

Nápad zkrášlit místní autobusovou zastávku přitom už delší dobu uzrával v hlavě učitelky češtiny Evy Baškové. Ředitel ji s umístěním zmoklého piana do čekárny tak trochu předběhl. Do jejího zútulnění se pustila během minulého školního roku se svými žáky, tehdy sedmáky.

"Zastávka je hodně frekventovaná, protože sem dojíždějí děti do školy z různých měst a vesnic. V čekárně nebylo nic - jen hnusné špinavé stěny, vymalovali jsme je, čekárnu jsme vyčistili a začali jsme ji vybavovat," líčí Eva Bašková.

Impulzem se stal i projekt Komenský 2000. "Vznikl k výročí narození Komenského, smyslem projektu, do kterého jsme se zapojili jako pilotní škola, je náprava věcí lidských. Každý se měl zamyslet nad tím, jak přispět ke zlepšení prostředí," vysvětluje učitelka.

Napadlo ji, že by se na zastávce dobře vyjímala knihovnička a křeslo s lampou a na facebooku zveřejnila výzvu, která měla ohlas a díky darovanému nábytku se čekárnu podařilo "zabydlet".

"Máme v plánu, že na stůl ještě domalujeme Člověče, nezlob se! Lidi se tam hodně zastavují, některé knížky zmizí, ale nosí za ně spoustu jiných. Funguje to přirozeně, aniž by tam byla vyvěšena nějaká pravidla. Občas se tam objeví nějaká nová vázička, teď nově i medvěd. Nebo někdo přijede, sedne si tam ke klavíru a zahraje. Netušila jsem, jaký to bude mít úspěch," tvrdí Eva Bašková.

"Pořád tu přibývají nové věci. O prázdninách jsem si tady byla s vnoučetem zahrát šachy," svěřuje se kuchařka místní školy.

Pokojíček na autobusové zastávce se líbí nejen jí, na turisty působí jako silný magnet, který je do malé vísky táhne. Objevil se i mezi Úžasnými místy Česka na facebooku a stal se velkým hitem, který sdílejí fanoušci také v zahraničí.

"Všichni se diví, jak je možné, že vydrží v takovém stavu. Já jsem to ale věděla. Je to tady specifické místo, co se tu hne, lidé si to hlídají. Čekárna je u školy, děcka ji nijak neničí a staráme se o ni. Začala jsem teď přemýšlet, že bych oslovila starosty z dalších horských vesnic v okolí, jestli by také nechtěli takové zastávky, nic to nestojí. Mohla by se pak udělat mapa zajímavých zastávek," dodává Eva Bašková.