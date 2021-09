VIDEO: Český Hobitín a Stíny Kraje. Srdce fanoušků Tolkiena v Šedivinách zaplesá

/FOTOGALERIE/ O rozmanitosti hobitích povah, o nedůvěřivosti ke všemu cizímu, ale také o touze po zakázaném dobrodružství, na které nenápadně vrhají stín bytosti obcházející hranice Kraje. O tom bude snímek Stíny Kraje, který opět přenese příznivce Tolkienových příběhů do tajuplné Středozemě, někam do časů mezi Hobitem a Pánem prstenů. Více včetně videa Stíny Kraje (Shadows of the Shire) v článku.

Svatoslavu Hofmanovi učarovaly Tolkienovy příběhy. Vystavěním Hobitína v Šedivinách si splnil svůj dětský sen. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Na natáčení tohoto fanouškovského krátkometrážního filmu se před časem vrhla parta nadšenců v Orlických horách. A kulisy tu měli dokonalé, točilo se v Českém Hobitíně, který v Šedivinách kousek od Kounova vystavěl Svatoslav Hofman. "Trailer už je hotový, ale v současné době stále ještě pracujeme na postprodukci, především na zvuku," říká a zve na prohlídku Českého Hobitína. Stíny Kraje (Shadows of the Shire): Zdroj: Youtube Stoupáme k prvnímu malému hobitímu obydlí s kulatými okny i dveřmi. Byl to první domek hobití vesnice, kterou začal stavět v roce 2012, tehdy ještě jako student gymnázia. Rodina mu pomáhala a na některých místech zanechaly svou stopu celkem čtyři její generace. Jiná "nora" má dokonce komín a díky kamínkům uvnitř se z něho občas i kouří a krášlí ho také malá zahrádka. Neuvěřitelné. Opilý řidič boural v Rychnově, kde se dalo. Od všech nehod ujel Přečíst článek › Vedle stojí útulně zařízená hospoda Zelený drak. Posedět přitom můžete i v tom největším domě U Sudu. I tady se dbalo na detaily a člověk má pocit, jako by jeho obyvatelé právě teď odešli od rozečtené knihy, která leží na stole. Svatoslav upozorňuje na rámy u oken, prý byly původně součástí postele. A ten velký sud, který stojí uvnitř, sem přivalil už jeho děda. Vznikla v něm ložnice. Přenocovat v ní mohli ti, kteří přispěli na film a pomohli natáčení Stínů Kraje uskutečnit. Byla to jedna z neodolatelných odměn. Tolkienovy příběhy Svatoslavu Hofmanovi učarovaly už v dětství. Vystavěním Českého Hobitína si tak splnil svůj dávný sen. Tím dalším je právě natočení filmu zasazeného do tohoto prostředí. Svatoslavu Hofmanovi učarovaly Tolkienovy příběhy. Vystavěním Hobitína v Šedivinách si splnil svůj dětský sen.Zdroj: Deník/Jana Kotalová Režie a postu scenáristy se ujal jeho spolužák Jaroslav Kejzlar pocházející z Broumovska, Svatoslav Hofman se pak chopil kamery. Pohádková obydlí se tu otvírají od pondělí do pátku každý den od 14. do 18. hodiny. Kdo chce zemi hobitů spatřit v plné parádě, nebude litovat, když se na návštěvu vydá v záplavě květů v letní sezoně. "Vystudoval jsem publicistiku, jsem kameraman a střihač na volné noze. Náš základní filmový štáb měl asi dvacet lidí, měli jsme i profesionálního osvětlovače, který svítí hrané filmy. Ten širší štáb zahrnující všechny, kteří nám s filmem pomáhali, pak čítal snad až ke stovce lidí. Většina z nich na filmu spolupracovala zadarmo nebo jenom za nějakou symbolickou částku. Největší část z toho, co jsme na film vybrali, spolklo zapůjčení techniky," vysvětluje. Nejen on se přitom těší, až film spatří světlo světa. Kdo si chce zkrátit čekání a zatím třeba načerpat trochu z jeho pohádkové atmosféry, může se zajet do Českého Hobitína podívat.



