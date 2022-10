Ať už sem přišli pro něco, čím by obohatili svou zahrádku, pro inspiraci, radu či jen pro tu podívanou, nikdo neodcházel zklamán. A na své si tu přišly i děti, jejichž pozornost poutala například světelná fontána nebo zvířecí koutek chovatelů.

Zdroj: Jana Kotalová

Kromě výstavních hal, které zvaly do lesa, vinného sklípku, na selský dvůr, do rozkvetlé zahrady a také k prostřenému stolu, lidé mířili i do expozic rozmístěných v hangárech v sokolské zahradě, lákal je stánkový prodej a také kulturní program.

Co kus, to originál. Mrkněte s námi na klobouky sokolníků v Opočně