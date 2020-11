Mlýn v Českém Meziříčí byl postaven roku 1740, v tomtéž roce, kdy vládu nad zeměmi habsburské monarchie převzala císařovna Marie Terezie. Přežil dodnes, i když za poslední desetiletí hodně zchátral a hrozila mu dokonce demolice. Loni byl mlýn vyhlášen kulturní památkou a parta nadšenců se pustila do jeho vyklízení a oprav.

Bývalý Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí. Foto: Deník/Jana Kotalová | Foto: Deník / Jana Kotalová

"Po elektrifikaci se nám povedlo dokončit opravu jihovýchodní štítové zdi včetně výměny oken. Povedlo se to díky hodinám věnovaným shánění financí, brigádám, vyplňováním žádosti o dotace a granty, nespočtu jednání, domlouvaní a tak dále. Finální účet za tyto akce ještě nemáme, nicméně chtěli bychom poděkovat všem drobným dárcům, kteří přispívají na veřejnou sbírku a samozřejmě velkým dárcům, bez kterých by to nešlo," upozorňuje Vlastimil Šimek ze Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.