Předvánoční výlov na Broumaru je tradičně zajímavou podívanou pro lidi z okolí a jeho skalní příznivci si jej nenechali ujít ani tentokrát. I když vůbec poprvé museli být vybaveni rouškami, dodržovat odstupy a ryby a další dobroty nakupovat pouze v prodejně na sádkách. Pochutnat si přitom mohli i na čerstvých kapřích hranolkách z výdejního okénka.

"My jsme sem přišli cíleně. Podívat se nejdřív na ryby a pak si půjdeme i nějakou tu rybu koupit," svěřuje se Šárka Tláskalová ze sousedních Semechnic. Zdejší výlovy prý navštěvuje pravidelně.

Velký keser se co chvíli noří do prostoru ohraničeného loďkami, který připomíná vařící se kotel. Zvedá odsud jednu z mnoha várek ryb, právě z ní vyklouzl dokonce i úhoř. Vše je třeba roztřídit podle druhu, velikosti. Pomocí přepravníku putují ryby do jednotlivých nádrží na přistaveném nákladním autě.Další rybáři do podběráků nabírají menší rybky, které se mrskají u břehů. "To jsou bělice," odpovídá na dotaz, o jaký druh jde, jeden z lovících.

"Sítě se natahovaly už včera. Dva rybáři tu byli i přes noc, jinak dnes jsme sem přijeli asi na sedmou hodinu. Ale zima mi není," tvrdí další z rybářů Jaroslav Krejsek, přestože v té době už má za sebou hodiny strávené v chladné vodě Broumaru. "Jestli budeme ještě dnes zatahovat sítě, bude záležet na tom, kdy se doberou. Jestli se budou dobírat déle do odpoledne, tak je ještě natáhneme a zvedat je budeme až zítra," vysvětluje.

Tuhle podívanou si nenechala ujít ani jeho rodina, i když to původně neplánovala. "Jeli jsme náhodou kolem, chtěli jsme s dětmi někam na procházku a viděli jsme, že tady loví, tak jsme zastavili. Bydlíme kousek odsud," dodává mladá žena.

Broumar je největší rybník na Rychnovsku, jeho rozloha je 62,6 hektaru. Založen byl už v 15. století. Spolu s ním tehdy vznikla v okolí Opočna celá soustava rybníků, ale z původních devíti se dodnes dochovaly jen tři.