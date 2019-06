K modelingu se Klára Vavrušková dostala už jako čtrnáctiletá.

"Tenkrát to bylo na popud mamky, v tomto věku jsem se o takové věci ještě moc nezajímala. Musím ale říct, že mě to chytlo a ráda jsem později módní přehlídky absolvovala. Baví mě na tom úplně vše - od prvotního líčení a oblékání šatů, až po chůzi na molu a focení," tvrdí studentka prvního ročníku oboru biologie a chemie se zaměřením na vzdělávání na Univerzitě Hradec Králové.

Město Kostelec nad Orlicí, kde žije, je pro ni srdeční záležitostí.

"Líbí se mi tu, ráda zde trávím čas, mám zde rodinu, přítele a kamarády. Vždy se sem budu ráda vracet. Co se týče mého oblíbeného místa, ráda jezdím do Lhot u Potštejna, bydlí zde mí prarodiče a širší příbuzenstvo, je to můj druhý domov," říká.

Jak se svěřuje, kromě modelingu také ráda cestuje a poznává nové věci. I to bylo impulsem, který ji k účasti v soutěži přivedl.

"Do soutěže jsem se přihlásila sama. Vždy jsem to chtěla zkusit a zažít, od modelingu je to na soutěž Miss jen malý krůček. Myslím, že mi soutěž přinese nové zkušenosti, zážitky a poznám spoustu nových lidí. Velmi se na to všechno těším," říká Klára Vavrušková.

A jestli by se ráda modelingu věnovala i po škole, nebo má o svém povolání jiné představy?

"Modelingem bych se živit určitě chtěla. Vždy mě to moc bavilo a byla by to pro mě práce snů. Samozřejmě k tomu také studuji a plánuji se studiu věnovat i nadále. Vzdělání je důležité a je dobré mít v životě více možností a myslet na zadní vrátka," dodává.

Klára spolu s dalšími finalistkami odlétla minulý týden na soustředění na Krétu, kde absolvovala focení a rozhovor. Zda získá některou z korunek, se rozhodne při finálovém večeru 25. srpna v Hudebním divadle Karlín v Praze. Letos poprvé se Česká Miss spojí s kláním o Miss Universe Slovenska. Každá z těchto soutěží bude mít svoji vítězku, ale další z dvanácti finalistek navíc získá titul první novodobé Československé Miss a obdrží kontrakt v hodnotě 100 tisíc eur.