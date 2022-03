S rozkazem: "Zapalte panský dvůr!" a za volání: "Na zámek, bratři, na zámek!" vede v roce 1781 Jan Výrava dav 800 vzbouřených sedláků proti zámecké vrchnosti. Dožadují se přečtení císařského dekretu o zrušení nevolnictví, který má přinést značné úlevy v robotě. Vrchnímu správci Karminovi se to však nehodí a odmítá to už proto, že je třeba dodat 20 tisíc kmenů na stavbu josefovské pevnosti. V bitce, která se odehraje před zámkem, Výrava Karmina zabije, ale vzpouru brzy ukončí vojenská přesila.

Spoutaní sedláci jsou přivedeni na zámek, v první řadě vedou Jana Výravu. Hejtman Charvát vyhlašuje rozsudek, podle něhož má být z každého rebelujícího statku odveden jeden muž do vojska a každý ze vzbouřenců má být za trest zmrskán. Jaká potupa pro Výravu, i přes přímluvu hraběte tomuto ponížení neujde. Po první ráně holí klesá mrtev k zemi. Tak jen ve stručnosti končí smutný příběh odbojného sedláka v dramatu dobrušského rodáka a prvního ředitele Národního divadla v Praze Františka Adolfa Šuberta. V roce 1937 se představil ve filmové verzi v roli Jana Výravy Zdeněk Štěpánek.

Ve skutečném životě byl oním Janem Výravou Jakub Němeček z Českého Meziříčí. Statek, kde hospodařil, dodnes stojí a připomíná ho i nápis na stěně domu. Jak se ale lišily jeho životní osudy od spisovatelské fikce? Jakub Němeček se narodil až 16. srpna 1793, tedy až 12 let po zdramatizovaných událostech. A byl prý postavou v tomto díle značně zidealizovanou.

„Ve vsi nebyl zvláště oblíben a staří pamětníci o něm mluvili velmi vyhýbavě a líčili ho jako člověka nedůtklivého, který, poněvadž měl největší robotní povinnost ze vsi, šel jenom za svými zájmy a hájil jen sám sebe bez ohledu na ostatní. Snad bylo ve vyprávění starých i trochu řevnivosti, neboť Koutecký (dle sídla statku) Němeček byl největším sedlákem ve vsi,“ napsal o něm kronikář.

V roce 1781 bylo zrušeno nevolnictví, ale ne poddanství. Selský lid musel dál pracovat na půdě, která mu nepatřila, přestože ji často měli v dědičné držbě. A robotní povinnosti nebyly malé.

Meziříčský kronikář Karel Dvořák připomíná, že poslední selská rebelie v důsledku neúnosných robotních povinností vypukla až za 65 let po událostech vylíčených v Šubertově dramatu, v roce 1846. Byla to rebelie tichá, spíše jen protestní. Na robotu se prostě nešlo, ale v reakci na to byli na útraty robotníků ukvartýrováni po vesnicích vojáci a ti sedláky na pole vodili. A vysílány byly protestní a prosební deputace k vyšším úřadům i k císaři. V čele takovéto deputace stál právě Jakub Němeček z Meziříčí, meziříčský rychtář Samek a sedlák Hartman z Kamenice. O cestě Němečka, Samka a Hartmana k císaři 26. května 1846 se opočenský vrchní Komers z Humpolce dozvěděl od svých špiclů až třetí den. Dal z hrubého plátna ušít kalhoty a přes ně je nechal nemilosrdně zflákat. Kožené kalhoty, které sedláci nosili, by totiž bolest při dvaceti ranách holí přiřknutých Samkovi a Němečkovi zmírnily. Hartman to odnesl 14 dny žaláře.

Podle Šuberta Výrava padl při exekuci raněn mrtvicí, nebylo tomu tak. Dočkal se zrušení roboty a zemřel v 51 letech 7. prosince 1848. V dramatu je otcem dvou synů, Václava a mladšího Jeronýma. Ten je panským myslivcem a má spolu s dalšími na starosti obranu proti rozlíceným sedlákům. Otci po domluvě slíbí, že je přijde ochránit. Jenže se setká s komtesou Sylvií, kterou miluje a svůj slib daný otci nedokáže splnit. Zoufalí Výrava na něj vystřelí a Jeroným umírá.

"Němeček neměl dva syny, ale celkem 8 dětí, 5 dcer a 3 syny. Němečkova (Výravova) statku, postaveného Jakubem Němečkem r. 1840, se ujal syn František, vystudovaný doktor práv. Ten ovšem se statkem a tradicí necítil a statek v Němečkově rodě neudržel. Dům nakonec koupilo za 32 tisíc korun 8 dělnických rodin," zapsal v roce 1950 kronikář obce Karel Dvořák.