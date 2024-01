V roli jednoho z hlavních hrdinů se blýskne nadějný mladý herec Jakub Barták, který si mimo jiné už zahrál třeba také v pohádce Krakonošovo tajemství. Ta se natáčela i v nedalekých Doudlebách nad Orlicí.

„Moje filmová role je to asi pátá a hraje se mi tady s Davidem Laňkou a Kanwerem hrozně dobře, protože s Davidem Laňkou jsem už točil seriál Bodyguardi. A to se mi také točilo dobře. Hrál jsem i ve filmu Přání Ježíškovi, Přání k narozeninám, pak v Krakonošově tajemství,“ připomněl Jakub.

Co pro něj nejtěžší během natáčení Útěku? „Asi scéna, kdy děláme, že mě mlátí, točili jsme v dešti a sklouzl mi klacek po ruce a bouchlo mě to do hlavy. Potom to docela dost bolelo. Někdy to je problém. Ale neodradilo mě to, jednou bych chtěl být hercem a chtěl bych i hrát v divadle,“ říká Jakub, po jehož boku se coby parťák na útěku objeví Kanwar Šulc, který už má za sebou také několik zkušeností před kamerou.

Jakub hraje v Útěku desetiletého Sašu, prchá z domova z obavy poté, co na něj padlo podezření, že se svými kamarády podpálil stodolu. Kanwar Šulc v roli o sedm let staršího Rudy zase utíká z pasťáku, kde napadl ošetřovatele. Jejich setkání se odehraje v zahradní chatce Sašova dědy a na dva dny je spojí. Film je o společné cestě dvou kluků, kteří to v životě nemají jednoduché. Oba dva tato cesta změní, poznávají, že přátelství se někdy může zrodit i ze strachu a v situacích, kdy jde o život.

Role na tělo

„Ta role se mi hraje jednoduše, je hodně na tělo. Ještě nikdy jsem nehrál hlavní roli ve filmu, který půjde do kin, takže to je to pro mě nové,“ podotkl Kanwar.

Natáčení v Orlických horách se mu líbilo. „Je to tu nádherné, najednou vidím, co je podzim,“ svěřil se.