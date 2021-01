„Opočno jsme po dlouhé hledání zvolili pro semknutost panského sídla a hospodářských staveb, které odpovídá Ratibořicím. Zámek Opočno díky své fantastické kondici nabízí zachovalý standard panského životního stylu, v interiérech, terasách, průhled na nádvoří. Panklovi tehdy žili v přiděleném služebním domku, vlastně ve dvou malých nuzným místnostech téměř bez oken, ale v bezprostřední silně kontrastní blízkosti s luxusem panstva. Barbora toto vše měla trvale na dohled. A taky se nám podařilo v okolí Opočna nalézt i jiná místa, která do příběhu potřebujeme,“ říká Michal Reitler, kreativní producent televizní minisérie Božena.

Ústřední postavu v mladším věku ztvárnila Anna Kameníková, o něco starší spisovatelku pak představuje Aňa Geislerová.

„Barboru Němcovou poznají diváci z úhlu, který není úplně vše bořící, ale je rozhodně překvapivý. Byla to ve své době mnoho emocí vzbuzující postava a to se nezměnilo. Stejně jako každá silná osobnost budila i ona protichůdné emoce. My se jich nebojíme. Není to žádný strnulý portrét velké spisovatelky. Její příběh je bolestný, těžký i plný vášně. To všechno je příběh velkého srdce a výjimečné ženy,“ tvrdí Aňa Geislerová.

Ta se kvůli roli pustila do studia osobnosti asi nejznámější české spisovatelky. „Mnoho věcí jsem vůbec netušila," připustila.

Sama se chtěla prostřednictvím její korespondence pročíst k tomu, kdo vlastně Barbora byla. Díky natáčení se dozvěděla mnohem víc. "A musím říct, že cesta k její osobě je složitá. Mám k ní obdiv, ale ne vždy jí rozumím. Každopádně hrát ji je opravdu velká pocta, úkol i zodpovědnost,“ říká.

Manžele Panklovy si zahráli Vladimír Javorský a Lucie Žáčková, Josefa Němce Jan Hájek, kněžnu Zaháňskou Linda Rybová, Magdalenu Dobromilu Rettigovou Veronika Freimanová a v dalších rolích se představí například i Kryštof Hádek či Martin Myšička.