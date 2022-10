Před více než rokem vyrostl v centru Vamberka nový dřevěný altán městské knihovny. Byl nominován do soutěže Dřevěná stavba roku, v kategorii Velké dřevěné konstrukce – realizace, vítěz veřejného hlasování bral altán třetí místo a ve stejné kategorii, ale u odborné poroty získal dokonce místo druhé. Právě tato stavba je jedním z míst, kam pozve nadcházející festival Den architektury. Koná se na stovce míst Česka a Slovenska. Začíná v pátek 30. září a až do 6. října nabídne zdarma na 300 akcí.

"Festival opět láká na výpravy za moderní architekturou i historickými skvosty, představí budovy známé i stojící v pozadí pozornosti, ale také celé osady či čtvrti. Vedle exkurzí do běžně nepřístupných budov nabízí i architektonické procházky s poutavým výkladem odborníků, nejrůznější přednášky, workshopy nebo akce pro děti," uvádí za pořadatele Silvie Marková.

Paralelně se Dnem architektury se uskuteční i první český architektonický filmový festival Film a architektura, jenž letos pojedenácté přinese na plátna kin hlavně zahraniční snímky věnované architektuře a urbanismu.

Mezi více než stovkou míst konání Dne architektury jsou vedle Vamberka i další z Královéhradeckého kraje.

"V Hradci Králové například nabízí procházku po významných dílech sochaře Josefa Václava Škody, která jsou neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru města, nebo výpravu skrz naskrz secesní budovou bývalého Záložního úvěrního ústavu podle návrhu Osvalda Polívky, jenž je dnes sídlem Galerie moderního umění. Dále se mohou zájemci podívat do nové budovy regionální centrály ČSOB od ateliéru Projektil, která se vyznačuje ohleduplností k životnímu prostředí i přirozeným kvalitním prostředím pro zaměstnance i návštěvníky. Ze zelené střechy je možné spatřit Sněžku, Krkonoše nebo hřebeny Orlických hor," zve Silvie Marková.

Na programu nechybí prohlídka Krkonošského centra environmentální výchovy Krtek ve Vrchlabí. Tato nízkoenergetická stavba prý příkladně slouží svému účelu a získala řadu ocenění. V Náchodě se můžete vydat po zajímavých místech se sochařskými díly z meziválečného období ve stylu art deco a díly z poválečného období i současnosti.

Program nabízí prohlídky vnitřních prostorů Galerie výtvarného umění, na které naváže panelová diskuse s architekty o udržitelnosti a možnostech budoucích transformací budovy, nebo workshopy.

Ve Vamberku může být zajímavou zastávkou kromě altánu i takzvaný Vamberský domek, který loni získal cenu Grand Prix architektů, či stavby architekta Oldřicha Lisky. Jaroměř láká na procházku po tamním parku, dozvědět se můžete více o historii území, stavbách, kompozici a zeleni.

Program Dne architektury vzniká ve spolupráci s místními spolky, iniciativami či architekty. Mottem letošního dvanáctého ročníku festivalu je Nebourej, transformuj! a z velké části se tak zaměřuje na příkladná řešení rekonstrukcí a revitalizací.

"Dalším cílem letošního ročníku je poukázat na význam zelené infrastruktury a nevyužité možnosti zvyšování kvality života ve městech. Další tematické linky připomínají osobnost Josipa Plečnika, od jehož narození uplynulo v letošním roce 150 let, a také letos zesnulou českou architektku Alenu Šrámkovou. Pořadatelem festivalu je spolek Kruh, který čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Den architektury se tradičně koná u příležitosti Světového dne architektury, který připadá na první pondělí v říjnu," dodává Silvie Marková.