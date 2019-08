Farmářský a řemeslný jarmark láká do Doudleb

Řízná hudba, historický šerm i tradiční řemesla, to vše nabídnou farmářské zámecké trhy u doudlebského zámku, a to v neděli od 9 do 15 hodin.

Trhy v Doudlebách | Foto: Deník

Návštěvníci se mohou těšit i na harmonikáře, dechovku a prohlídky zámku.

Autor: Jana Kotalová