Zatímco jedni sázejí při výrobě lodí na klasiku, druzí neváhají využít nejmodernější technologie, což tentokrát beze zbytku prokázal tým plavidla Milášek. Pouťový kolotoč naopak využil lidské síly – točil se na ruční pohon posádky a v ničem si nezadal s originálem při nedávné Porcinkuli v Opočně. To Vidlákům na renovovaném Zetoru doslova a do písmene čouhala sláma z bot (vlastně holínek). Jejich protipólem byla krásná Popelka, která sice „osedlala“ hnědáka místo bělouše, ale z kouzelného oříšku vytáhla v cíli na břehu doopravdické princeznovské šaty. Do Přepych neváhaly dorazit ani dvě bojovnice slavné soutěže UFC, oblast vědy zastupovala posádka, jež se vydala raketou na Mars, na své si přišli i nadšenci světa počítačových her prostřednictvím Minecraftu. Potlesk obecenstva i vodníka, který je vítal v cíli, si zasloužili beze zbytku všichni.

I když bohaté odměny a ceny, včetně tradičního kormidla, pořádající spolek ProPřepychy samozřejmě připravil, kdo dostal od poroty nejvíce bodů, kdo zdolal trať nejrychleji nebo kdo získal sympatie diváků, není až tak důležité.

Navíc ti, kdo se nezapojili do bojů o kormidlo, mohli prokázat výtvarný talent namalováním putovního kamínku nebo výzdobou tašky. Nejmenším patřilo i loutkové divadlo ochotníků z Opočna.

Tak zase za rok: Ahooooj v Přepychách!