České hokejisty hnali za titulem mistrů světa na dálku fanoušci i na Rychnovsku

/OBRAZEM/ Atmosféru pomalu jak na pražském Staroměstském náměstí během finálového utkání hokejového mistrovství světa mezi Českem a Švýcarskem prožívali fanoušci v neděli večer na kosteleckém Palackého náměstí. Nad hlavami vlály české vlajky, ozýval se jásot, troubení, v posledních vteřinách odpočítávání a nakonec rozradostněné zaplněné náměstí před velkoplošnou obrazovkou zpívalo jedním sborem hit kapely Queen We Are The Champions. Fandilo a jásalo se také na hřišti v Borohrádku, kam místní příznivci českého hokeje dorazili na velkoplošnou projekci rozhodujícího zápasu.

Ze sledování finálového zápasu mezi Českem a Švýcarskem na velkoplošné projekci na borohrádeckém hřišti. | Foto: Martin Tobiška