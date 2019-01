Orlické hory – Nevěřte nikomu, kdo u vás zaklepe na dveře. Nemuselo by se vám to vyplatit. Skupina ČEZ totiž v minulých dnech zaznamenala zvýšený počet stížností a dotazů na údajnou aktualizaci smlouvy o odběru elektřiny od obyvatel horských obcí.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

„Zazvonil u nás člověk a požadoval předložení faktur za elektřinu. Údajně kvůli aktualizaci smlouvy. Pak mi dal k podpisu papír, kde bylo nahoře uvedeno, že distribuci elektřiny zajišťuje ČEZ. Až následně jsem zjistil, že malým písmem je uvedena jako dodavatel úplně jiná firma," popisuje svou zkušenost podvedený, který rozhodně není jediný.

Podomní obchodníci se nejčastěji vydávají za zaměstnance energetické společnosti ČEZ a požadují předložení faktury, ze které si opíší všechny potřebné údaje. Zákazník ani netuší, že podpisem stvrdil přechod k jinému dodavateli.

„S takovými praktikami se setkáváme často. Podvodník se vydává za našeho zaměstnance, používá i materiály s naším logem, a tvrdí, že k žádné změně nedochází. Nezřídka uvádí, že jde jen o aktualizaci smlouvy, nový výhodnější tarif. Teď jsme se dokonce setkali s tvrzením, že elektřina bude dodávaná z Moravy, odkud je levnější než z Čech," zmiňuje některé podvodné praktiky Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ.

Kolik je v okrese takových případů, není jasné. „Všechno nevíme, protože někteří lidé to třeba ani netuší a dozvědí se to třeba za půl roku. Ale těch případů jsou určitě desítky během čtvrt roku. Co jsem slyšela, tak v Orlických horách smlouvu podepsalo docela dost lidí, ale jak to budou řešit dál, to už je jenom na nich. My je můžeme jenom varovat," vysvětlila Šárka Beránková.

Pokud ti, kteří naletěli, přijdou na ČEZ a budou chtít u něj zůstat, vyjde jim vstříc. „Ale pokud smlouvu podepíšou a dají tomu podvodníkovi plnou moc, tak je to trošičku složitější. Ale je pravda, že když nám přijde nějaká výpověď, tak lidem ještě voláme a ptáme se, jestli to tak opravdu je," dodala.

Podle ní však ČEZ žádné trestní oznámení podávat nebude, vlastně ani nemůže. Protože lidé se sami rozhodli smlouvu podepsat. A dokázat někomu, že se vydával za jejich pracovníka, je téměř nemožné.

I rychnovská policejní mluvčí Alena Kacálková potvrzuje, že k takovým situacím žádné stížnosti nezaznamenali. „Občas řešíme pouze neoprávněné odběry elektřiny a podvodníky, kteří přijdou s nedoplatkem. S takovými případy ale žádnou zkušenost nemáme," uvedla.

Základní rady

- Zjistěte, jakou firmu obchodník zastupuje, a ověřte si jeho totožnost.

- Ptejte se na podrobnosti a požadujte veškeré podkladové materiály.

- Vše si důkladně přečtěte, nepodepisujte, čemu nerozumíte.

- Nevěřte zavádějícím informacím, že se jedná o akční nabídku, která dnes končí, že podepsali už všichni v sousedství apod.

- Nepodlehněte tlaku prodejce, který má naspěch a vyžaduje vaše rozhodnutí v časové tísni.