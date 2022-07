Těch bájných tvorů je tu i s velkým netopýrem celkem devět. „Nachází se v prostoru před takzvanou studniční věží, kde byly dlouhé roky byty. Přímo ve studniční věži byl byt, kde bydlel Josef Leopold Colloredo-Mansfeld,“ prozrazuje dále Andrea Seidelová.

Naposledy tu hladověl kocour

Studniční věž mnohým připomíná hladomornu, snad i proto se jí tak říká. Další pracovník zámku Milan Junek připomíná, že historické prameny existenci šatlavy zmiňují. Nejstarší záznam je v urbáři z roku 1598, kde je Opočno popisováno jako zámek: „…z kteréhož jdouce jest věž okrouhlá a v ní pokoj a komora pěkně zpravený, v kterémžto pokoji úředník bývá. A pod tímto pokojem jest také sklep sirotčí a pod ním vězení.“

I v novodobé historii měla věž svého uvězněného. „Jako hladomorna to sloužilo asi před dvěma měsíci, když se nám ztratil zámecký kocour a po 11 dnech jsme ho našli právě tady celého vyhladovělého,“ přidává Andrea Seidelová historku, která pro kocoura nakonec dopadla šťastně, ačkoli pořádně zhubl. „Mezi našimi ženami pak stoupl zájem o zamčení do hladomorny, když viděly, jak to funguje,“ dodává s úsměvem.

Přístupu do prvního patra nyní brání bazilišek, ale lidé se ještě letos podívají i tam v rámci mimořádných říjnových prohlídek Opočno opačně, při nichž se odemykají pomyslné třinácté komnaty.

„Trasa je ještě nejistá, ale určitě povede do hladomorny ¬¬– do bytu posledního majitele opočenského zámku Josefa Leopolda Colloredo-Mansfelda a návštěvníci projdou jak přízemí, tak další místnost v prvním patře. Hladomorna takto nikdy přístupná nebyla, letos je to poprvé,“ říká opočenský kastelán Tomáš Kořínek.

Velký zájem je prý stále i o mimořádné prohlídky, které procházejí přes čtvrt kilometru dlouhou spojovací chodbou. Ta vede mezi zámkem, kostelem a letohrádkem, v budoucnu je zámek určitě zopakuje.

Zámecký skleník hostí výstavy

Už v dubnu opočenský zámek otevřel novou prohlídkovou trasu druhým patrem, které dříve sloužilo jako depozitáře. Letos poprvé dlouhodobě – po celé dva měsíce prázdnin kromě pondělků – najdou návštěvníci otevřené i dveře zámeckého skleníku u letohrádku. Už loni se v něm na tři dny otevřela výstava u příležitosti výročí 150 let narození malíře Františka Kupky a byla úspěšná.

„Proto jsme se rozhodli požádat pana kastelána, jestli by nám půjčili skleník na celé letní období, a podařilo se. Budeme v něm mít tři po sobě jdoucí výstavy fotografií,“ zve k návštěvě skleníku vedoucí knihovny Radka Mecnerová.

Kromě fotografií Honzy Ježdíka a Pavla Štěpána tu budou k vidění krajky Jany Peichlové, volná tvorba Lenky Ouřadové a také úroda letošní amatérské fotografické soutěže na téma bílá a černá. Přihlásit se do ní lze ještě do 15. července.

Mimořádný program už o tomto víkendu chystá častolovický zámek. Letos je to 30 let, kdy se navrátil do rukou Sternberků, tedy Dianě Phipps Sternberkové, která mu vdechla nový život. Na sobotu i neděli je tu připraven zábavný program pro rodiny s dětmi a zámecká kavárna láká na brunch do jindy nepřístupné oranžérie.