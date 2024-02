V Královéhradeckém kraji pokračuje plošná epidemie akutních respiračních onemocnění. Nejvíce nemocných hygienici evidují na Hradecku. Z pohledu věku je nejvyšší nemocnost u dětí do pěti let.

Nejvíce nemocných je mezi dětmi do pěti let. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Hygienici aktuálně evidují v Královéhradeckém kraji celkem 1 867 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100 000 obyvatel. Nejvíce nemocných je na Hradecku - 2 027 na 100 000 obyvatel, a Jičínsku - 1 996 na 100 000 obyvatel. Naopak nejméně jich je na Náchodsku s 1 437 na 100 000 obyvatel.

„V Královéhradeckém kraji pokračuje plošná epidemie akutních respiračních onemocnění smíšeného nechřipkového a chřipkového původu s dominancí chřipky typu A/H1N1pdm,“ sdělila v pátek Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje.

Respirační onemocnění se nejvíce rozšířila mezi dětmi do pěti let. „Nejvyšší nemocnost stále přetrvává ve věkové skupině 0-5 let (4 522/100 000), následuje věková skupina 15-24 let (3 414/100 000), nejnižší nemocnost je i nadále ve věkové skupině 65+ (768/100 000),“ uvedli hygienici.

V aktuální sezóně hygienici zachytili jedenáct případů klinicky závažného onemocnění chřipkou, z toho jeden člověk zemřel.

S využitím tiskové zprávy

