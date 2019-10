Anička se narodila v dubnu 2007 jako zdravé miminko. Zanedlouho se však ukázalo, že něco není v pořádku a po vyšetřeních byl u ní diagnostikován opožděný psychomotorický vývoj a mírný centrální hypotonický syndrom, ve třech letech pak porucha autistického spektra, dětská mozková obrna a těžká mentální retardace. Výtěžek z pondělní módní přehlídky by rodina využila na úpravu domku, ve kterém žije, aby se v něm Anička mohla lépe pohybovat. Dále na nákup speciálních hraček pro zlepšení psychomotorického vývoje. Největším přáním rodiny je však podívat se společně k moři, které by Anička viděla poprvé.

Eleganci bez bariér podpořili i rychnovští profesionální hasiči v rolích modelů. Po přehlídkovém mole se projeli i Martin Šabata a Libor Bohdanecký, hasiči, kteří jsou dnes odkázáni na invalidní vozík.

„Atmosféra byla, troufáme si říct, již tradičně úžasná. Chtěli bychom tedy ještě touto cestou znovu poděkovat všem těm, kteří se s námi podíleli na organizaci akce a celý její průběh. Toto ohromné úsilí mnoha lidí a přátel dělá z Elegance bez bariér to, čím je dnes. Ohromné díky patří i všem sponzorům, bez kterých by to nešlo, všem úžasným modelkám a modelům, moderátorům, vystupujícím, fotografům, zvukařům, prostě úplně všem těm, kteří svou rolí umožnili, aby aktuální ročník byl výjimečný,“ dodávají pořadatelé Elegance bez bariér.