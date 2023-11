Odstraňování havárie se ujala společnost Dekonta, která kromě odtěžování půdy a zabránění úniku nebezpečných látek do okolí odebrala i vzorky vody ze studen. Nyní jsou práce přerušené a čeká se na výsledky rozborů.

Obyvatelé Běstvin se po nehodě dočasně ocitli v dopravní izolaci i nejistotě, zda chemické látky neohrozí spodní vodu a nezasáhnou jejich studny. „Měli jsme problém se dostat do vesnice, protože všude byly zákazy. Ale byli jsme ujištěni, že místní tam jezdit můžou,“ podotkl Josef Horák z Běstvin.

„Jsme ve fázi, kdy čekáme na výsledky z laboratoře. Podle nich se uvidí, zda bude odtěžování pokračovat, anebo se bude moci zastavit a navrátit terén do původního stavu. Kyvadlový provoz řízený semafory bude pokračovat minimálně do příští neděle. Silnice tak bude opět uzavřena nejdříve 27. listopadu,“ uvedl po čtvrtečním kontrolním dnu na místě kontaminace starosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Nehoda nákladního auta s cisternou a tří osobních vozů se stala ráno 1. listopadu u dobrušské místní části Běstviny a vyžádala si tři zraněné. Převrácený náklaďák vezl směs obsahující nebezpečné chemické látky, které unikly do okolí. Specializovaná firma od té doby z místa vytěžila zhruba 550 tun zeminy, práce silnici zcela uzavřely. Provoz byl částečně obnoven před několika dny, což ale potrvá pouze do konce příštího týdne.

„Kompletní analýzy bychom měli mít do konce příštího týdne. Poté proběhne jednání a padne rozhodnutí o dalším postupu. Buď budou pokračovat sanační práce, anebo se začnou ukončovat uváděním do původního stavu,“ sdělil Luděk Sisr ze společnosti Dekonta, která vzorky odebírala průběžně a výsledky prvních z nich již má. Poslední vzorkování provedla ve středu.

„První výsledky jsou podle očekávání v pořádku. Víme z nich, že přímo v místě havárie byla kontaminována zemina a voda. Ta se podařila v lokalitě udržet, korytem potoka neodtekla směrem k obci Běstvina,“ uvedl zástupce společnosti Dekonta.

Přestěhuje se akce z Častolovic? Zrušená výstava zahrádkářů budí vášně

Z hlediska možného zamoření spodní vody lidem v Běstvinách hraje do karet poloha obce. Odebírání vzorků, které část z nich po havárii znejistělo, bylo součástí běžného postupu.

„Obyvatelé mohou být klidní. Proudění podzemní vody směřuje proti proudu potoka směrem od obce Běstviny směrem k místu zamoření. Nejde tak o významné riziko znečištění. Ovzorkování studní na začátku je standardním postupem, jde o preventivní opatření. Z hydrogeologického hlediska je riziko znečištění podzemní vody velmi malé,“ ubezpečil Sisr.

Pokud se ukáže, že vzorky jsou v pořádku, firma počítá s tím, že terén uvede do původního stavu v průběhu jednoho týdne. Silnice se poté bude moci znovu otevřít. V případě, že výsledky nebudou příznivé, bude potřeba v pracích pokračovat. Ani ty by však neměly trvat dlouho, mělo by se jednat o zhruba čtrnáct dní.

Stará teplárna v Dobrušce se zbourá. Místo ní vznikne areál technických služeb

„Předpokládáme, že bude potřeba místy ještě něco dotěžit, tedy lokálně odebrat ještě nějakou zeminu. Rozsáhlé práce již pravděpodobně nebudou potřeba. Myslím si, že se práce ve srovnání s lepší variantou neprotáhnou o více než další týden. Jde o odhad, ale stavíme na svých zkušenostech,“ potvrdil Luděk Sisr.

Do okolí unikla z cisterny fenolformaldehydová pryskyřice. Ta sama o sobě není nebezpečná. „Nemá nebezpečné vlastnosti, ale převáží se ve směsi s vodným roztokem fenolu a formaldehydu, což jsou toxické látky. Navíc je jejich analýza oproti například ropným látkám zdlouhavá,“ vysvětlil Sisr.

Přibližně 550 tun zeminy skončilo v zařízení společnosti Marius Pedersen v Lomnici nad Popelkou, po naplnění jeho kapacity potom v Ústí nad Labem.

Mohlo by vás zajímat: Na přejezdu v Doudlebách se stále točí klikou. Je to pohádka, říká železničář

Zdroj: Stanislav Ďoubal