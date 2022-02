Vlastní přestavba pak započala v roce 2002.

Co všechno prošlo během dvou desetiletí proměnou?

Nejprve se začalo přebudovávat sociální zázemí, tělocvična. Rozpočet byl kolem 90 milionů. Tělocvičnu jsme zrušili a místo ní jsme udělali sociální zařízení, šatny, pak ale ustal tok financí. Vzali jsme si tedy úvěr, abychom mohli postavit novou tělocvičnu.

Další etapou byla výstavba školní kuchyně a jídelny mezi tělocvičnou a budovou školy. Je to moc krásný prostor s výhledem na Doudleby. Do té doby musely denně pendlovat přes poměrně frekventovanou silnici, vařilo se v budově našeho úřadu a byla tady i jídelna. Dnes je v místě dřívější kuchyně klub pro seniory a z jídelny je multifunkční komunitní centrum. Také byla provedena obnova historické fasády. V roce 2020 jsme pak podali žádost o dotaci na finální dostavbu a modernizaci školy z ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: Jana Kotalová

Jak dopadla?

Až v červnu 2021 jsme se dozvěděli, že ji dostaneme - ve výši 80 procent na dokončení čtvrtého nadzemního podlaží a rekonstrukci kotelny. Kotelna byla zrekonstruována už v listopadu loňského roku, převzali jsme ji a je funkční, byly v ní vyměněny v té době již 25 let staré plynové kotle za nové a účinnější plynové kotle - kondenzační. Dostavba čtvrtého nadzemního podlaží školy stále ještě probíhá.

Kdy bude hotova a co dostavbou škola získá?

Do konce května. V dřívějších půdních prostorách vzniknou čtyři nové učebny, kabinet pro ukládání učebních pomůcek a zázemí pro pedagogy. Je pravdou, že máme trošku silnější ročníky, takže místo jedné třídy otevíráme dvě, ale podstatné je to, že nové učebny v místě dřívější půdy by měly být už odborné.

Ivan Keprta, starosta Doudleb nad Orlicí.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Škola byla postavená v roce 1912. Letos bychom chtěli, pokud to covid dovolí, připravit oslavy 110 let postavení školy a zakončení dvaceti let přestavby školy, po níž získala ne pouze nový vzhled, ale hlavně daleko větší zázemí a komfort nejenom pro děti, ale i pedagogy.