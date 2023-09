V ohrožení by mohla být dvanáctiletá Karolína Fendrychová, po níž nyní pátrá policie. V úterý nedorazila do školy v Doudlebách nad Orlicí na Rychnovsku.

Dvanáctiletá dívka nedorazila do školy v Doudlebách. Policie vyhlásila pátrání. | Foto: PČR

„Od dnešního dopoledne pátráme po 12leté dívce, která po 7. hodině ranní odešla do školy v Doudlebách nad Orlicí, kam však nedorazila. Jelikož existuje důvodná obava o její zdraví či život, žádáme veřejnost o pomoc. Pohřešovaná je 164 centimetrů vysoká, má střední postavu a tmavě hnědé dlouhé rovné vlasy. Na sobě by měla mít šedou mikinu s kapucí, černé/šedé kalhoty, hnědé tričko s potiskem psích tlapek a látkový batoh fialové barvy. Pokud jste dívku viděli nebo víte, kde se nachází nebo by se mohla nacházet, kontaktujte prosím linku tísňového volání 158,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.