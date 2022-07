Chutě se ale mohou změnit a přiznávám, že teď sladkoslané zbožňuji. Dokonce ujíždím na zvrhlostech, jež mnozí lidé, kteří, když se jim svěřím, nechápou. Tak jo, alespoň jednu prozradím: pomeranč na plátky osolený a opepřený, maličko zakápnutý olejem. Tak, a je to venku, můžeme se zaměřit na meloun.

Zdroj: DeníkJde o ten vodní, tedy červený. Žlutý se nejlépe hodí k parmské šunce, ale to už bychom byli zhýralí. Červený meloun odpeckujeme a nakrájíme na kostičky. Přidáme asi třetinu balkánského sýra, někdy ho strouhám, ale kostky také nejsou špatné. Miluji černé olivy, ty nakrájím na kolečka a přidám do mísy. Ale kdo je nemusí, ať je vypustí. Smíchám, osolím, poměrně dost opepřím z mlýnku.

Pokud mám, přidám rukolu anebo mátu, ale ono se to bez bylinek taky nezblázní. Zakápnu olejem, nemusí být olivový, a salát dám pořádně vychladit. Je to ve vedrech velmi osvěžující, zkuste.

Druhý recept na letní salát je rovněž sladkoslaně „zvrhlý“. Jde o kombinaci rajčat, česneku a banánu. Rajčata, teď už se dají sehnat nebo sklidit první voňavá sluníčkem, spaříme, sloupneme a dáme vychladit. Potom je nakrájíme na tenká kolečka stejně jako banán. Toho dávám o trochu méně, ale může být množství půl na půl.

Rozložím na talíř nebo tác – jen ne kovový, chuť by se nepříjemně projevila na salátu. Plátky se mohou překrývat, je to i hezčí. No a teď si v hrníčku smíchám dvě polévkové lžíce vinného nebo jablečného octa, čtyři lžíce oleje, jednu lžíci medu a nadrtím tam dva až tři zoubky česneku.

Osolím, opepřím, rozšmelcuji vidličkou a naliji na žlutočervené plátky. Opět nechám vychladit. Náramná dobrota to je, zkuste to, odvážlivci.

Vrcholí sběr nakladaček, skleníky se pyšní úrodou hadovek. Tak se na dva okurkové recepty zaměříme příště.