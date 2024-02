„Majitel je tajemný jako hrad v Karpatech, nic nového není, vše je při starém. Nicméně mám v plánu ho zkontaktovat a nějak to řešit. Pokud bude svolný, budeme chtít nějaké rozumné řešení. Pokud ne, předám to k řešení na stavební úřad, aby to rozhodl. Začíná to být riziko. Když je nějaká nemovitost nebezpečná, měl by s tím něco udělat, minimálně oplotit nebo něco podobného,“ přemítá Kotanidis.

O moc více však obec nemůže udělat. Na koupi nemá peníze a starosta se obává, že i demolice by majitele přišla na značnou sumu, a proto se situace nezlepší.

Rokytnice se dočkala lékárny, výdejna léčiv tu skončila před více než rokem

„Máme tady starý cihlový dům. Když jsme ho chtěli zbourat, odhad byl milion korun. Dům služeb je daleko větší a je z materiálů, které by se zřejmě musely ekologicky zlikvidovat. To by bylo asi hodně drahé. Kdyby to nechal obci bezúplatně, tak bychom to řešili a třeba něco vymysleli,“ uzavírá.

Mohlo by vás tak zajímat: podívejte na jiný brovnfield, který již léta přidělává vrásky ve Sněžném

Zdroj: Deník/Jana Kotalová