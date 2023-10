FOTO, VIDEO: Hasičské oslavy v Dobrušce zpestřila fontána a další podívaná

Irena Voříšková

První říjnový pátek dobrušské náměstí ožilo ukázkami hasičské techniky a dalšími atrakcemi - v říjnu to je totiž padesát let, co z Dobrušky do širokého okolí vyjíždí řešit mimořádné události profesionální jednotka hasičů.

Pojďte se mrknout, jak profesionální hasiči v Dobrušce slavili. | Video: Irena Voříšková