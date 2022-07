Hod kládou, vrh balíkem slámy či hod okovaným kamenem? Nejen s těmito poněkud nezvyklými soutěžními disciplínami se návštěvníci mohou setkat během Skotských horalských her, kterými v létě ožívá Rokytnice v Orlických horách. Podívaná je o to atraktivnější už kvůli neomšelým "úborům", které tu lze spatřit. Jako kdyby se člověk ocitl kdesi na skotské vysočině.

V Rokytnici jsem už od roku 2000. Protože jsem řemeslník, před dvaceti lety jsem tady rozjížděl řemeslné jarmarky u zámku. Nejdřív sám, pak přibyl kamarád - kovář a další řemeslníci. Z toho vznikly řemeslné jarmarky během Anenské pouti," vysvětlil brašnář a také sedlář Ladislav Hemrlík, který tak chtěl řemesla mezi lidmi co nejvíc zpropagovat a jarmarku dát staročeský punc.

"Už tenkrát jsem koketoval se Skotskem. Chodil jsem tady v kiltu, ve skotském plédu a měl jsem tu lukostřelbu. Se skotskou kulturou jsem se ztotožňoval a lidem jsem ji představoval," prozradil v rozhovoru pro Deník.

Jak na Vás ostatní ze začátku koukali?

Jako na exota. Co tady dělá chlap v sukni? Tenkrát nevěděli, co to kilt je. Bylo to pro ně hodně avantgardní, zvlášť v Rokytnici. Udělal jsem před zámkem malé horalské hry a začali se kolem toho motat lidé, které to zajímalo. Pouštěli jsme skotskou muziku, měli jsme tady ochutnávky whisky a tancování. Najednou přišel boom a lidé se začali pídit a ptali se, jestli něco takového bude i příští rok. Byla to taková spontánní lavina, která rozjela Skotské horalské hry a za těch deset let se to vypiplalo do podoby monstrózní akce. Sjíždějí se sem lidé z celé České republiky i ze zahraničí, kteří mají rádi skotskou kulturu. Těší se na to.

Skotsko má zajímavou historii a kulturu, kterou dokáže zaujmout a okouzlit…

Drsná příroda, drsní lidé, drsný směr. Ve Skotsku panovala jiná hierarchie než v Anglii, která Skoty a jejich kulturu potlačovala. Skotsko mělo klany a jejich náčelníci obstarávali určitá panství. "Highlander games" jsou datované do doby, kdy si, jak se traduje, klanoví náčelníci vybírali do družiny ty nejsilnější muže rodu. Klany mezi sebou byly v neustálém sporu, přely se, válčily. Někdo se také spolčoval s Angličany, protože z toho měl větší profit. Ale to není nic, v čem by Skotsko bylo exotické. Byl to boj o moc a vliv i o tradiční nošení kiltů.

Proč byly nebo jsou pro Skoty tak důležité?

Jsou součástí tradičního skotského mužského kroje. Dříve nosili great kilt, což je vlastně velký pléd v kuse. Oblékal se, ale zároveň fungoval jako přikrývka. Zhotovoval se z vlněné kostkované látky zvané tartan. Odstín a barvy tartanu jsou různé a odkazují na historii. Angličané jim zakázali takové klanové věci nosit, aby je vnitřně rozebrali.

I vy jste založili svůj klan - Clan Orlických horalů. Byla to právě návštěva Skotska, která ve Vás probudila to nadšení?

Poprvé jsem byl ve Skotsku ještě jako študák, možná v roce 1993 nebo 1994. Byl jsem tam dvakrát. Spousta lidí si myslí, že Skotsko je hodně exotická země, ale v dřívějších dobách byla s naší historií hodně propojená. Vladařkou ve Skotsku byla česká královna. A území Orlických hor kolem Olešnice v Orlických horách a Nového Hrádku spadalo pod novoměstské panství a to vlastnil po smrti Albrechta z Valdštejna skotský šlechtic Walter Leslie. Šli jsme však i trochu jiným směrem do historie, Sudety jsou pojmem keltským, Sudéta znamená les kanců. Pojali jsme to tak, že Orlické hory jsou pohořím kanců, a proto máme i kance ve znaku.#clanek|6879683#

Kolik máte těch kiltů?

Kilty mám tři a pak mám ty, které půjčuji kamarádům.

A kolik má Váš klan členů?

Teď 22. Je to dobrovolný spolek, někdo odchází, noví zase přicházejí. Většinou tam jsme chlapi ve věkovém rozpětí od 30 až do 74 let. Ale máme tam i tři ženy. U mužského kiltu jsou jasně daná pravidla, ale u žen to je trochu volnější. I ony se inspirovaly ve Skotsku, mají své vlastní šaty a moc jim to sluší.

Vycházejí disciplíny, v nichž se v Rokytnici soutěží, skutečně z těch skotských tradičních?

Ano. Jedna z těch nejstarších je farmářský běh, kdy sportovec vezme 110 kilogramů, jsou to dva velikánské balvany, které čapne do rukou jako bandasky a snaží se s nimi dojít co nejdál. Na akci míváme i hod kládou, což je královská disciplína. Kláda má 40 až 60 kilogramů a je dlouhá šest metrů. Soutěžící drží kládu kolmo nahoru, musí ji hodit tak, aby se mu otočila o 180 stupňů, hodnotí se přesnost. Každý má dva pokusy. Pak to je vrh kamenem, hod okovaným kamenem, přičemž se používá jiná technika házení, a poslední disciplína, tady hodně oblíbená, je vrh balíkem slámy do výšky. Vidlemi napíchnete balík slámy a přehazujete jím laťku. Po kvalifikaci se vyhodnotí ti nejlepší z nejlepších a jdou do velkého finále. A to je velká show.

Ženy se také účastní?

Jasně. Obzvlášť jsou dobré ve farmářském běhu, je vidět, která má cvik s nákupy, když vezmou závaží a peláší s ním. Zátěž mají samozřejmě lehčí než muži.

Konají se skotské horalské hry i na jiných místech Česka?

Určitě. Naše patří k nejstarším, ale horalských her se rozjelo poměrně dost, je jich možná dvanáct či patnáct. Já jezdil na Sychrov, kde se koná jeden z nejstarších skotských festivalů, letos už 22. ročník. Pořádá ho tam Vašek Rout, což je takový ambasador Skotů v Čechách. Také k nám přijíždějí jiné klany, jsou i v Brně, Praze. Navzájem se navštěvujeme, účastníků našich her máme v dospělé kategorii tak 180.

Povoláním jste brašnář. Promítá se láska ke Skotsku i do Vaší práce?

Ano. Bylo období, kdy jsem dokonce i nějaké výrobky dodával do Skotska - skotské sporany, kožené taštičky. Kilt nemá kapsy a sporany jsou na to, aby nějaké drobné věci bylo kam dávat.

Co Vás na něm tak baví?

Skotsko mám rád asi celý život. Česká republika je pro mě země, kde rád žiju, kde mám rád lidi a folklor, ale druhá země je pro mě Skotsko. Je to dáno i tou kulturou, přírodou, strašně se mi líbí. I ten neuvěřitelný klid, lidé tam žijí ještě pomaleji než tady.

Ladislav Hemrlík má mezi klany své "favority", a tak má i ve svém skotském šatníku hned tři různě zbarvené kilty. Jeden z nich je dílem jeho manželky. "Šila jsem kilt přesně podle návodu. Látka má osm metrů, naskládá se, ale není to tak, že se jen v pase ušijí záhyby a šmitec. Dělají se různé výztuhy, aby to přes záda bylo pevné. Bylo to velmi těžké a náročné," svěřila se se svou zkušeností.