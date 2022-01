"Lidé, kteří tyto obce v pohraničí dosídlovali, neměli na zdejších hřbitovech své předky a na kostelích v místech, kde se tato vazba zpřetrhala, je to vidět. Chtěli jsme, aby projekt Anděl Páně byl takovým impulzem. Když se v těchto kostelích budou konat kulturní akce, začne se něco dít," vysvětluje Drahoslav Chudoba, iniciátor zmíněného projektu, jehož tváří se stal herec a režisér Jiří Strach.

Peníze z dotací totiž zpravidla všechny náklady nepokryjí, a tak Jiří Strach přiváží do Podorlicka své pohádky a účastní se místních akcí, výtěžek z nich putuje právě na opravy kostelů i jejich interiérů. Do projektu jsou zapojené kromě Liberka obce Sedloňov, Přepychy a Javornice.

"Samotný projekt Anděl Páně nepřinese žádné peníze, ty přinesou lidé, kteří dorazí na nějakou tu kulturní akci. S Jirkou Strachem jsme je chtěli jen v tomto ohledu podpořit. Na Bělé promítáme každý rok a děláme koncerty. Těmito akcemi chceme lidi pošťouchnout, zviditelnit kostely, aby si uvědomili, že tady jsou a potřebují peníze na opravy. Co akcemi vydělají, investují do svého kostela. Na tom bělském už máme hotovou střechu, je celá měděná, má nová okna, dveře, chystáme vstupní verandičky, které mívají tyto horské kostelíky, a přemýšlíme, že bychom letos začali s fasádou. Opravy byly zahájeny v roce 2019 a skoro pět milionů korun je už do nich vložených," prozrazuje Drahoslav Chudoba.

Hodinářský mistr z Opočna opravuje unikát, jaký za celý život neviděl

A s obnovou jsou nápomocni i památkáři.

V Bělé žilo ještě před sto lety přes 500 obyvatel, dnes jich je necelá stovka: "Po odsunu německých obyvatel dostal kostel na frak. Znovu se to tu však oživuje, centrum obce prokouklo, obec opravila bývalou školu, vrací se mu ráz minulosti. Mělo by být místem, kde by se lidé potkávali, a chceme, aby kostel, který je dominantou Bělé, byl toho součástí. Je pěkně nasvícený a loni v červnu se v něm dokonce snad po padesáti letech uskutečnila první svatba. Slouží se v něm také půlnoční mše, koná se tu pouť na svatého Jana, posvícenská a přemýšlím, že bychom s myslivci uspořádali svatohubertskou."

Až budou dokončeny opravy z venku, přijde na řadu interiér, jehož záchrana si vyžádá také nemalou částku. I tady bude vítaná každá koruna, která může pomoci třeba se znovuvzkříšením varhan. Ty totiž minulou dobu odnesly si nejvíce.

Drahoslav Chudoba by byl rád, kdyby kostel v budoucnu zůstal otevřen, alespoň do té míry, aby do něj lidé mohli nahlédnout.

"V Bělé opět chystáme promítání, chtěli bychom v květnu na Bělskou pouť uspořádat koncert hudby hradní stráže a uvidíme, jestli se povede, aby přijela i Lucie Bílá. Chceme, aby ten kostel žil," dodává.

Na místě barokního kostela svatého Jana Nepomuckého stávala hřbitovní kaple, která je doložená už v roce 1691. Roku 1734 byla na podnět zdejšího rodáka Franze Biedermanna, pozdějšího komorníka salzburského kardinála, přistavěna větší kaple. Z té původní se stala sakristie. Biedermann později investoval do rozšíření kaple na kostel, který byl v roce 1771 dále dostavěn. Vedle kostela stojí dřevěná zvonice a kamenný kříž. (Zdroj: stránky obce)