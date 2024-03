/FOTO, VIDEO/ „Ve středověku bylo víno jediný bezpečný nápoj,“ říká Radek Žouželka, který umí zasvětit do tajů současného vinohradnictví, ale zájemce dokáže provést i několikasetletou a zajímavou historií pěstování vinné révy u nás. V tomto oboru má bohaté zkušenosti z malých i velkých vinařství. Ještě před pár měsíci působil jako výrobní ředitel vinařství Zámek Lobkowicz a již nějakou dobu zúročuje své znalosti enologa na zámeckých vinicích v Doudlebách nad Orlicí, kde jsme ho také zastihli a vyzpovídali.

Víno a jeho pěstování Radek Žouželka miluje a této vášni holduje společně se svou přítelkyní Lucií Šimonovou, s níž zvelebuje i vinohrad v nedalekém Rájci. Ostatně právě ona se stala novodobou průkopnicí založení vinic v naší oblasti a od počátku založení vinohradů u doudlebského zámku s jejich majitelem Petrem Dujkou také spolupracuje.

Jaký byl rok 2023 pro víno?

Ročník 2023 je jedním slovem nádherný. Na začátku vegetačního období zima poměrně dlouho odolávala, a tak réva začala rašit později, což nás uchránilo před jarními mrazy, protože když začne rašit příliš brzo, tak často přijdou pozdní jarní mrazíky a spálí ji. Takže jaro super. Potom následovalo poměrně dlouhé období sucha a to je dobré pro víno. Tím, že réva se musí snažit, musí přece jenom dávat víc energie na to, aby hrozny na ní vyrostly, a koncentruje do nich sílu. Díky tomu je tato surovina poměrně zajímavá i z hlediska extraktů, protože nebylo příliš mnoho vody vlastně v průběhu celého roku.

Slunný a delší teplý podzim nám zase pomohl v tom, aby nám úroda dobře uzrála. Takže jsme dosáhli letos i dvaceti čtyř stupňů cukernatosti na odrůdách, kde jsme chtěli vyzrálejší surovinu, což je super, protože to je v podstatě výběr z hroznů. Bohužel naše legislativa neumožňuje pro vína vyrobená z vinic mimo vinařské oblasti zatřiďovat vína jako jakostní víno s přívlastky. Uvádíme tak všechna vína na trh jako České zemské víno.

Má vliv na vlastnosti vína i lokalita vinohradu, půda, na níž roste? Čím je charakteristická ta doudlebská?

Zámecká vinice má skvělý terroir. Podloží je vápenité, složené z opuky a vápenitých jílů. Orientace vinice je čistě jižní a i přesto, že jsme v podhůří Orlických hor, je poloha vinice velmi záhřevná.

Ještě se zastavím nad pojmem terroir, co si má pod ním laik představit?

Je to soubor několika aspektů místa, kde réva roste. Je to samozřejmě půda, podloží – to nás poměrně hodně zajímá. Dále je to množství slunečných dnů, úhrny srážek, suma aktivních teplot během roku a mnoho dalších aspektů, které ovlivňují výsledný charakter vína. Naše mikroklima velmi pozitivně ovlivňuje řeka Divoká Orlice, která protéká pod vinicí. To všechno dohromady dává náš výjimečný terroir.

Jakým odrůdám se tady daří?

Dosud jsme vysazovali PIWI odrůdy. To jsou takzvané interspecifické odrůdy, které vznikly mezidruhovým křížením za účelem vytvořit révu odolnou proti houbovým chorobám. Umožňuje nám to ekologický přístup k pěstování révy. Nepoužíváme na ošetření vinic takzvané systémové postřiky a celkově provádíme mnohem méně ošetření během roku. Je to vlastně nejen ekologické, ale i ekonomické, což je super.

V ročníku 2023 jsme měli produkční vinice s odrůdami Solaris a Johanniter. Na jaře ročníku 2023 jsme ale podstatně rozšířili osazenou plochu i odrůdovou skladbu. Vysadili jsme další PIWI odrůdy. Z bílých odrůd to jsou Muscaris, Cabernet blanc a Bronner, z modrých odrůd Pinotin a Cabernet Cortis.

Na jaře roku 2024 budeme vysazovat první klasické odrůdy, a to Ryzlink rýnský a Sauvignon. Vysadíme je do nejvzdušnější a nejlepší polohy našich vinic a vybrali jsme takové klony těchto odrůd, aby co nejlépe odolávali chorobám a mohli jsme tak i na této výsadbě pracovat ekologicky. Ekologický přístup k pěstování je totiž základem naší filozofie tvorby vína.

Můžete zmíněné odrůdy více přiblížit?

Muscaris je odrůda muškátová, předpokládáme, že z toho budeme dělat vína typu Frizzante. Prostě svěží víno s bublinkami. Z Cabernetu blanc budou do budoucna sauvignonové typy vín. Spíše do takového novozélandského stylu. Co se týče Bronneru, tato odrůda je velmi podobná Chardonnay, tam bychom rádi vyráběli vína burgundského typu na dřevě, ale samozřejmě i na nerezi. Pinotin pak je odrůda hodně podobná Pinotu Noir, který je mojí oblíbenou odrůdou. Pinoty, nebo chcete-li Rulandské modré, jsou vyráběné na dřevě. Rád bych s Pinotinem pracoval stejně jako s Pinotem noir, což je v mém případě minimálně roční zrání na dřevěných sudech. Ideálně na sudech trošku většího objemu, než je klasický barrique sud, který se svým objemem 225 l má vysoký poměr dřeva k vínu a potlačuje dle mého názoru odrůdovost. Rád pracuji se sudy 500 l – ty jsou ideální.

Cabernet Cortis je odrůda vzniklá křížením Solarisu a Cabernetu Sauvignon. Solaris mu dává do vínku ranné zrání, díky tomu nám bude kvalitně vyzrávat i v horších ročnících. Cabernet Sauvignon mu dává charakter. Vína z něj jsou cabernetového typu. Jsou mohutná, strukturovaná s vysokým potenciálem zrání. Ten bude zrát na barikových sudech. Z části modrých hroznů vyrobíme samozřejmě i rosé. Mám rád u rosé Provence styl, tak půjdu asi tímto směrem.

Na zámeckých farmářských trzích v Doudlebách na podzim mívají návštěvníci možnost ochutnat i burčák. Povedl se poslední červený burčák?

Povedl. Ono na tom burčáku v zásadě ještě není co zkazit. Až teprve víno, které z toho vznikne, to je ta velká práce.

Svatomartinská vína neděláte?

Ne. Ani nebudeme. Není to náš záměr. Chceme spíš dělat vína taková, která se budou připravovat trošku delší dobu a tak, aby se vytvořilo pěkné, dobře pitelné a pro zákazníky zajímavé víno, které vydrží minimálně dva roky.

Vína dělaná jako Martinská nebo mladá jsou aromatická a svěží, ale v kondici vydrží zpravidla maximálně do léta následujícího roku. Od pozdního podzimu do jara je zámek zavřený, a tak by víno nemělo zákazníka. Přece jen se valná většina našich vín prodá tady na zámku.

V konírně v areálu doudlebského zámku se 13. dubna uskuteční první ročník výstavy PIWI odrůd - PIWI Award 2024. Akce bude zahájena v 10 hodin dopoledne a ve 13 hodin se chystá vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií (akce však potrvá do 22. hodiny). Vstupné je 450 korun, v ceně je katalog, degustační sklenice a samozřejmě volná degustace.

„Srdečně vítáme milovníky vína i ty, kteří se s víny teprve seznamují! Pro nepijící doprovod je možná návštěva zámku, muzea přírodovědy, muzea trampingu a babiččina dvorečku s živými zvířaty. V neděli proběhnou v areálu zámku farmářské trhy,“ zve Petr Dujka s rodinou do Doudleb nad Orlicí.

Prodej by nám také stěžoval vinařský zákon, protože tím, že jsme mimo vinařské oblasti, tak nemůžeme víno zatřídit ani pod známkou Svatomartinské ani na láhev nemůžeme uvést název Mladé víno. „Mladé víno“ musí být zatříděné alespoň jako víno Jakostní bez přívlastku. Nemáme tak ani možnost označit takové víno pro zákazníka srozumitelným způsobem. O vznik nové oblasti máme již léta zažádáno. Lucka Šimonová o to požádala hned při výsadbě první vinice v roce 2017, ale různá lobby tento záměr blokují.

Byli jsem u toho, když se na jaře 2023 v Doudlebách vysazovaly nové vinice

Zmínil jste, že jsme mimo vinařské oblasti. Je to běžné, že se v takovýchto nadmořských výškách víno také pěstuje?

Nadmořská výška není až tak veliká, protože se pohybujeme pod 300 metrů. Ale samozřejmě jsme severněji, což ovlivňuje spoustu věcí, především teploty. Ale v současné době při globálním oteplení, tak jak postupuje, se dneska nacházíme v terroiru, který má sumu aktivních teplot stejnou, jakou mělo před dvaceti lety Mělnicko.

Takže díky tomu jsme schopni tady dneska dělat krásná vína, která jsou z perfektně vyzrálé suroviny. A na rozdíl od těch klasických vinařských oblastí právě máme výhodu v tom, že nám réva o malinko později raší, vyhýbáme se proto jarním mrazíkům. Takže se nám zatím ještě nestalo, že by nám pomrzla vinice.

Navíc se u nás střídají stále ještě teplé dny a studené noci. A to je velmi důležité, zvlášť u bílých vín, aby se dobře vyvíjel aromatický profil. Samozřejmě tou další věci je, že ve vínech máme kyselinky. Třeba na jižní Moravě dneska už vinaři velmi zápasí s tím, aby byli schopni sklidit surovinu na bílé víno takovou, aby měla dobrý poměr kyselin a zajímavé množství tak, aby víno bylo na konci harmonické, dobře pitelné a svěží. A tohle všechno my tady máme.

Poslechnětě si další zajímavosti z historie pěstování vinné révy i to, jaký potenciál má do budocna v naší oblasti:

První vinná réva byla v Doudlebách nad Orlicí vysazena v roce 2019, hrozny z ní se sklízely už po dvou letech. „Je obdivuhodné, jak se tu vinné révě daří. Dokonce lidé z jižní Moravy, kteří nám sem jezdili pomáhat buď radami nebo prakticky, říkali, že u nich toto mívají až za čtyři roky. A protože jsme sklidili úrodu po dvou letech, třetím rokem už jsme měli první víno. A tohle víno dostalo dokonce zlatou medaili na národní soutěži českých vín. Měli jsme obrovskou radost a ani jsme tomu nejdříve nevěřili, byla to pro mě velká čest,“ prozradil Deníku při loňské návštěvě vinic jejich majitel Petr Dujka. Právě díky tomu, jak se tu vinné révě daří, se rozhodl vinice rozšířit až na dva hektary, a tak se tu loni nové sazenice objevily na dalších plochách. U svého zámku v Doudlebách také nechal zbudovat vinný sklep, kde zájemci mohou víno ochutnat. Zároveň budou mít možnost obhlédnout lisovnu, provozovnu a malou viničku, která se poblíž již rozrůstá.

