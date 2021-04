Z plánovaných obchvatů v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny se zatím podařilo dokončit jen severní část toho opočenského. Další roste u Domašína a stavební stroje už pracují i na necelé tři kilometry dlouhém úseku právě u Doudleb nad Orlicí, který jim má ulevit.

"Podle aktuálního harmonogramu by obchvat Doudleb nad Orlicí měl být dokončený do února 2023. My doufáme, že se ho povede zprovoznit do Vánoc roku 2022, když stavba bude probíhat bez problémů," sdělil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

"Doháníme rozvoj automobilky," tvrdí královéhradecký hejtman Martin Červíček. "Se státem jsme opakovaně jednali a řekli jsme si, že spojení Hradec Králové - Rychnov nad Kněžnou v návaznosti na průmyslovou zónu Solnice je naprosto klíčové nejen pro tento region, ale i pro zájmy těch ostatních včetně státu. Jsem moc rád, že se našla alternativa. Znamená, že se vystaví obchvaty jednotlivých měst a obcí na klíčových komunikacích, které jsou nejvíce zatíženy. Jsou to všechno stavby, které by měly přispět ke komfortnějšímu cestování a regionu k menšímu zatížení dopravou," zdůraznil.

Ještě letos nebo nejpozději na začátku příštího roku má být dokončen zmíněný obchvat Domašína a blíží se zahájení prací u Solnice. "Chtěli bychom stavbu ještě letos začít soutěžit tak, abychom ji příští rok zahájili," prozradil Radek Mátl.

A těšit se může také Opočno, po loňském otevření severní části obchvatu by se bagry mohly zanedlouho zakousnout i do trasy jižní části. Majetkoprávní záležitosti týkající se výkupu pozemků jsou vypořádány. "Podařilo se nám domluvit s posledním vlastníkem. Nyní už budeme vyřizovat poslední fáze stavebního řízení. Pokud všechno půjde dobře, tak bychom mohli začít příští rok stavět," odhaduje krajský radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Podle ŘSD by pak měl následovat obchvat Rychnova nad Kněžnou a v přípravě jsou další důležité přeložky silnic. Čekají na ně Častolovice, Kostelec nad Orlicí, ale také Borohrádek.

"Obchvat Častolovic je v tuto chvíli asi blíže než obchvat Kostelce nad Orlicí, kde je stavba problematičtější. Tím, jak je náročná a oddálená od města, máme problém ji ekonomicky zdůvodnit, možná se bude časem odsouvat," vysvětlil Radek Mátl.

Na jižní obchvat Častolovic bylo v polovině března vydáno stanovisko EIA. Stanovené podmínky je třeba zapracovat do technické dokumentace. "Týkají se ochrany životního prostředí, částečné oddálení obchvatu od nivy Orlice blíže k obci. Na přelomu letošního a příštího roku bychom chtěli zahájit práce na dokumentaci do územního rozhodnutí a posunout stavbu zase o kus dál," popsal další kroky Radek Mátl.

Důležitou "tepnu", která odvede část dopravy, potom bude představovat i plánovaná spojnice mezi D35 a silnicí 1/11, která povede u Borohrádku. Záměr je prý nyní ale teprve ve fázi monitoringu živočichů.