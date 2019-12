/FOTOGALERIE/ Asi po deseti letech znovu otevřený kulturní sál v Doudlebách nad Orlicí lákal ve středu na prodejní výstavu ručních prací místního klubu seniorů.

Nový kulturní sál hostil výstavu ručních prací. | Foto: Hana Hašková

„Všechno to byl můj nápad, akce se moc vydařila a přišlo i dost lidí na to, že to byl první ročník. Chtěli bychom vytvořit tradici a příští rok oslovit i školu a družinu ke spolupráci. Vystavované výrobky byly i prodejné, byla to všechno ruční práce našich seniorů,“ uvedla Hana Hašková, která k této příležitosti navařila i vánoční punč.