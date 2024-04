/FOTO, VIDEO/ Část nádvoří doudlebského zámku ještě zabírá lešení. Zdvíhá se až ke střeše, po níž šplhají zkušení řemeslníci. Sundávají staré tašky z 50. let minulého století, které zanedlouho nahradí nová měděná krytina, stejná, jakou se už velká část zámku pyšní. Ještě výše se pak vypínají a poutají pozornost unikátní, sgrafitem zdobené komíny. I ty prošly důkladnou omlazovací kúrou, přičemž od patky komínu nahoru každý měří osm metrů.

Projděte se částí doudlebského zámku s Petrem Dujkou. Pokud sem zavítáte, čeká vás toho mnohem více. | Video: Deník/Jana Kotalová

„A těch komínů máme dvanáct. Takže když vám řeknu částku za opravu jednoho a vynásobíte si to dvanácti, zjistíte, že byste za to postavila tři domy,“ říká majitel doudlebského zámku Petr Dujka

„Všechny komíny jsme udělali najednou, protože dělat něco postupně se jenom prodražuje. A protože stát dával na jejich restaurování jen velice malou částku, rozhodli jsme se komíny, střechu i podkroví dodělat z vlastních prostředků. Přispěla celá rodina, jinak bychom to celé neufinancovali,“ podotýká.

A použít nešlo jen tak ledajaký materiál. „Museli jsme sehnat zvonivé cihly, které památkáři striktně doporučují a kontrolují. Vše musí být navíc dělané původní omítkou a technologií,“ vysvětluje Petr Dujka.

Je potomkem šlechtického hraběcího rodu z Bubna a Litic, který nechal toto renesanční sídlo v 16. století vybudovat. Zámek krášlí unikátními sgrafita jak na vnější fasádě, tak na vnitřním dvoře, a dokonce i na již zmíněných komínech.

Některé bylo potřeba při opravách úplně rozebrat, a to nejen po střechu. „Když zjistíte, že nemůžete stavět na základně té půdy, protože pod tím jsou i mokré cihly, tak se musí rozebrat i ty. Je to z toho důvodu, že se v zámku hodně dlouho netopilo, prakticky více než 70 let, a tím pádem vnitřky komínů nevysychají,“ říká jeho majitel.

Nic naplat, muselo se dovnitř. Pro takového řemeslníka, který musel sestoupit až do nitra komínu, Petr Dujka rád používá termín komíno-lezec: „Prostě přivázali jednoho zedníka na horolezecké lano a spouštěli ho dolů do komínu. A tam ty cihly rozebíral a opatrně obměňoval, aby se mohlo stavět na zdravých cihlách.“

Na novinky se však návštěvníci mohou těšit i uvnitř zámku. Ještě poslední týden v březnu se v tanečním sále rozvěšovaly po stěnách obrazy, které obohatily zdejší interiéry.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

„Dostali jsme mnoho obrazů od našich příbuzných, některé obrazy jsme nechali zrestaurovat. Jak se říká, rodina má být pohromadě. Tak budou všichni v této místnosti. Na obrazech je většinou naše příbuzenstvo, prababičky, pratetičky nebo pradědečkové, prostě příslušníci rodu Bubnů z Litic,“ dozvídám se.

Přibyl tu i nábytek, kterým se postupně daří nahrazovat inventář zapůjčený z Uměleckoprůmyslového muzea. Nábytek v jednotlivých komnatách se liší stylem, je to záměr, příchozí se díky tomu pomyslně vydají na výlet časem několika staletími. A spatří zde příslušníky rodu nejen na obrazech, ale jednoho z těch nejvýznamnějších dokonce i v životní velikosti. Rakouský polní podmaršálek Ferdinand hrabě z Bubna a Litic (1768-1825) tu totiž má svoji voskovou figurínu.

Dalším, již osvědčeným lákadlem je rovněž replika proslulého relikviáře svatého Maura vytvořená doudlebskými školáky. Své čestné místo našla právě na zámku.

V novém se pak letos návštěvníkům představují také prostory pokladny a kavárny.

Jak je otevřeno Zámek

Duben a květen: So, Ne 10-17

Červen: Út-Ne 9-17

Červenec a srpen: Út-Ne 9-17

Září: Út-Ne 10-17

Říjen: So, Ne 10-16 Muzeum přírody, venkova a trampingu

Květen, červen, září: So, Ne 10-17

Červenec, srpen: Út-Ne 9-17

Ostatní dny na objednání.

Už na podzim Petr Dujka předesílal, že by rád v sezoně 2024 otevřel nový prohlídkový okruh na objednání. Návštěvníky by zavedl až na půdu. Při rekonstrukci tu byl totiž objeven „poklad“, další dva komíny, z nichž jeden má stará původní sgrafita, která posloužila jako vzor při obnově těch ostatních.

Na cestu staletími za tímto skvostem, původními trámy, hodinovým strojem i dalšími zajímavostmi skrytými pod střechou si však návštěvníci budou muset ještě počkat: „Otevření expozice, u níž jsem doufal, že bude už v letošním roce hotova, bude odloženo nejméně o rok. Zjistili jsme, že na půdě jsou propršené podlahy, které by návštěvníky ani neunesly. Proto musíme nahradit pochozí plochu novými prkny a obměnit dokonce i mnoho trámů, pozednic a střešních latí.“

Odložená expozice toho však nakonec bude moci nabídnout ještě více: „Už máme slíbené repliky pískovcových soch, které tu dříve byly. Budeme je dávat nejen do této expozice, ale některé kopie přijdou i na místa původní, to znamená třeba do zámeckého parku.“

Mimochodem, právě parkem vedou nově upravené a kostkami zpevněné plochy, které přibývají v celém areálu a mají zvýšit komfort návštěvníků. „Přijďte se po nich projít od dubna do konce října,“ loučí se a zve k návštěvě Petr Dujka.

Jaké je vstupné zámek

Dospělí: 210 Kč, děti od 6 let, studenti: 160 Kč, senioři 65+, ZTP: 160 Kč, rodinné vstupné: 520 Kč, objednané skupiny nad 10 osob: sleva 20 Kč na osobu muzeum

Děti, studenti, senioři, ZTP: 70 Kč, děti do 3 let (s doprovodem): zdarma, rodinné vstupné: 280 Kč, objednané skupiny nad 10 osob: sleva 10 Kč na osobu, společný vstup (zámek + muzeum) dospělí: 270 Kč, děti, studenti, senioři: 190 Kč, rodinné vstupné: 700 Kč

