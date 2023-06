Rozléhající se smích školáků sbírajících do pytlů odpadky, cinkání znějící od několik desítek metrů vzdáleného železničního přejezdu a houkání blížícího se motoráčku. Takové zvuky dosud nebylo možné u hlavní silnice v Doudlebách nad Orlicí slyšet kvůli hluku projíždějících kamionů.

„Je to super, čekali jsme na to strašně dlouho, byla to opravdu síla. Přecházením, nebo spíš čekáním než se bude dát přejít, jsem strávila spoustu času. Teď už to bude jenom paráda,“ pochvaluje si Jana Frejvaldová, která bydlí přímo u hlavní silnice směrem na Kostelec více než čtyřicet let. Nově otevřený obchvat vede nedaleko od jejího domu.

„Vůbec to neslyšíme. Za námi jsou další domy a navíc tam jsou ještě protihlukové stěny. Jsme úplně v pohodě,“ dodává spokojeně.

Místní si klid u silnice vyzkoušeli předem díky objížďce kvůli budování sjezdu z obchvatu směrem od Kostelce nad Orlicí. Ten by měl být hotový 23. července.

„Moc se toho ale nezmění. Budou sem jezdit hlavně místní a zásobování jako nyní,“ konstatuje doudlebský starosta Ivan Keprta.

Denně přes městečko projíždělo dvanáct tisíc aut, z nichž tvořily velkou část kamiony. Na trase bylo několik nepřehledných křižovatek a prudké stoupání a klesání. Podle odhadu starosty se nyní počet vozidel sníží přibližně na tisícovku.

„Před zhruba pěti lety jich bylo deset tisíc, ale s rozvojem průmyslové zóny v Kvasinách a zvyšujícími se počtem lidí, kteří tam dojíždějí se to zvýšilo. Ve špičce bylo těžké se dostat z vedlejší silnice na hlavní. Jsem hlavně rád, že se děti se dostanou daleko bezpečněji do školy a ze školy,“ říká Keprta.