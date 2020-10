/FOTO/ Seniorům v Doudlebách nad Orlicí slouží nová klubovna.

Z otevření nové klubovny pro seniory. | Foto: archiv městyse

„Ve čtvrtek 1. října ráno se nám ji při příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů podařilo předat. Přesně před rokem jsem seniory navštívil ještě v té staré a domlouval jsem s nimi, že jim nabídneme nové prostory. A přesně do roka jsme je otevřeli. S pozváním jsem čekal až do 30. září odpoledne, jestli nám to protikoronavirové opatření nezhatí, ale naštěstí omezení platí až od 5. října. Novou klubovnu mají přímo v přízemí úřadu městyse, kde je k dispozici bezbariérový přístup. A tyto prostory budeme využívat i pro nynější volby,“ prozradil starosta Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta.