Tamní zvířetník se rozrostl. "Máme nového oslíka Bobeše a lamáka Ondru. Vím, že nezapadá do selského dvorečku, ale lidé si přáli vidět víc zvířátek. O dvoreček je velký zájem, takže jsme jim udělali nové domečky, nové oplocení, nechali jsme opětovně vymalovat zeď u kačenek," popisuje novinky majitel doudlebského zámku Petr Dujka.

Jak upozorňuje, zajímavou podívanou skýtá i muzeum hned v sousedství Babiččina dvorku, jde o největší soukromé přírodovědné muzeum. Díky rozsáhlému dioráma tu můžete projít lesem plném nejrůznějších zvířat a co obdivovat lze i v jiných částech expozic, lákají na nové exponáty: "Od doby, kdy jsem obměnil expozici muzea z toho důvodu, že mi lidé donášeli nové a nové věci, tak se mi v letošním roce opět nahromadila spousta darů. Ať to byly kroje, do jednoho takového jsme oblékli slaměnou figurínu, nebo venkovské zařízení, hospodářské stroje… Pořád je o co rozšiřovat, což děláme a pomalu se tam už ani s těmi exponáty nevejdeme, přitom to jsou velké prostory."

Samotný zámek na otevření ještě čeká, přibyly v něm nové kusy nábytku i drobnosti. Jen pro zajímavost - vybavení je tu uspořádáno tak, že při prohlídce návštěvníci postupně projdou 400letou historií, od renesance, přes baroko, rokoko až po styly 19. století. A uvidí i rodinné portréty majitelů zámku, jde o nově zrestaurované kusy i kopie originálů.

"Budeme mít také zrestaurované gobelíny, které nám přivezou z UMPRUM v Praze," těší se Petr Dujka.

A čekání na prohlídky doudlebského zámku si letos výletníci budou moci zkrátit nejen návštěvou muzea a Babiččina dvorečku. Za zámkem má totiž do dvou týdnů vyrůst "buřtplac", kde jim budou k dispozici venkovní grily. Vše potřebné pro opékání najdou na místě a buřty a pečivo si mohou koupit v zámecké kavárně.

"Moc jsem se sem těšila. Chystali jsme se původně na Potštejnskou pouť, ale ta byla nakonec odsunuta, takže sem sebrala rodinu a jsme tady. Je to supr po tak dlouhé době zažít takovou akci a hezký je i dvoreček," pochvalovala si jedna z návštěvnic Jana Dušková.

Už při příštích trzích se přitom otevře také zrekonstruovaná konírna se zahrádkou s nabídkou kvalitních vín. V budoucnu budou i místní provenience. Před více než rokem byl totiž u Doudleb nad Orlicí zasazen zámecký vinohrad.

"Vinice nepomrzla, zdárně se rozvíjí. Než budeme moci úrodu z ní zpracovávat, pronajímáme si některé vinice na jižní Moravě a právě tato vína budou tady k prodeji při příštích trzích 20. června," dodává Petr Dujka.