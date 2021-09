Vyrazit do Doudleb můžete rovněž v neděli, kdy se tu budou konat od 9. do 15. hodiny další Farmářské trhy.

Než doroste, úrodu sklízí na jižní Moravě, kde si vinice pronajal. "Mám spoustu rádců a abychom to pojistili, že burčák bude skutečně kvalitní, nepančovaný, bude se prodávat ten pravý z jižní Moravy přímo od těchto vinařů. Prodávat se bude na více místech a zároveň se bude podávat malé občerstvení - klobáska, sýr, jak to na jižní Moravě bývá. Budou možné i ochutnávky a prodeje vín od regionálních a moravských vinařů,“ upozorňuje.

„V nabídce budou burčáky z jižní Moravy. Připravují se tak, aby vrchol kvašení byl právě tuto sobotu nebo neděli. První den – v sobotu budeme mít otevřeno od 14 hodin do večera, podle zájmu návštěvníků. Všechno se bude odehrávat v konírně. Při zámeckém Burčákobraní bude nabízen burčák z odrůd Müller Thurgau, z Moravského muškátu – červený burčák z odrůdy Agni,“ zve na akci majitel doudlebského zámku Petr Dujka, který před rokem a půl také založil poblíž svého zámku vinohrad.

Druhé zámecké Burčákobraní bude táhnout o nadcházejícím víkendu do Doudleb nad Orlicí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.