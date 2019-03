Vamberk /FOTO/ - Po bok slováckého verbuňku nebo jízdy králů by se mohla zařadit tradice krajkářství ve Vamberku a jeho okolí. Krajka je zatím zapsána pouze na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Královéhradecký kraj však s krajkářstvím míří výš - nejprve do národního seznamu a poté i do nejprestižnějšího seznamu UNESCO.

Popularizace vamberecké krajky by městu pomohla. „Pokud by se naše krajka zviditelnila, pro Vamberk by to znamenalo velký přínos. Zvýšil by se turistický ruch a díky tomu by se tu mohly rozvíjet i služby, které by kromě turistů samozřejmě využívali také místní. Oživení bychom pochopitelně přivítali,“ říká místostarosta Vamberka Rudolf Futter.