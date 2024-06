Řidiče potrápí uzavírka kvůli přestavbě křižovatky mezi Častolovicemi a Solnicí

/VIZUALIZACE, VIDEO/ Dlouhé kolony kvůli pracím na silnicích jsou každoročním evergreenem. Na dopravní uzavírky, ať už částečné, či úplné, narazí motoristé na Rychnovsku i v příštích týdnech a měsících. A to i na hodně frekventovaných tazích. Stavbaři už obsadili křižovatku mezi Častolovicemi a Solnicí, jde o křížení se silnicí vedoucí do Třebešova či opačným směrem k Lokotu a dále do Rychnova nad Kněžnou. Vznikne tu nová kruhová křižovatka U Voříšku.

Křižovatka mezi Rychnovem nad Kněžnou - Lokotem a Třebešovem patří, ač se to nezdá, k velmi nebezpečným místům. Začalo se pracovat na její proměně v kruhovou křižovatku. Práce tu potrvají do podzimu. | Video: Deník/Jana Kotalová