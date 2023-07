V pondělí 17. července začne oprava úseku silnice I/14 v Solnici. Komunikace se opraví včetně okružní křižovatky u heliportu. Konec prací silničáři plánují až na půlku listopadu.

Úsek silnice I/14 se bude opravovat za úplně uzavírky, kruhový objezd bude uzavřený pouze částečně. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Půjde o úsek dlouhý 819 metrů od kruhového objezdu až ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v Solnici. Práce budou spočívat ve výměně celého vozovkového souvrství za nové s asfaltovým krytem vozovky, obnově nezpevněné krajnice a vybraných úseků silničních příkopů a rigolů.

Zdroj: Mapy.cz

Oprava silnice I/14, Solnice

Termín realizace: 17. 7. 2023 - 15. 11. 2023

Cena bez DPH: 25,30 milionu korun

„Dále půjde o souvislou údržbu a opravu úseku pozemní komunikace I/14 délky 140 metrů (dle liniového staničení I/14 bez obvodu okružní křižovatky) spočívající ve výměně asfaltového krytu vozovky, obnově nezpevněné krajnice a vybraných úseků silničních příkopů a rigolů,“ informuje Ředitelství silnic a dálnic na webu.

Cena opravy komunikace by podle ŘSD měla vyjít na 25,30 milionu korun bez DPH. Úsek silnice se bude opravovat za úplně uzavírky, kruhový objezd bude uzavřený pouze částečně.

Úplná uzavírka

1. Úsek od 17. 7. do 24. 9. – bude provedena výměna celého vozovkového souvrství v úseku provozního staničení km 146,343 – km 147,013, v délce cca 670 m

2. Úsek od 25. 9. do 30. 10. - bude provedena výměna celého vozovkového souvrství v úseku provozního staničení km 147,013 – km 147,176, v délce cca 163 m



Částečná uzavírka – oprava okružní křižovatky v úseku staničení km 147,176 – km 147,260 v délce cca 84 m, bude rozdělena do tří částí. Bude provedena výměna asfaltobetonového krytu vozovky. Realizace je navržena na celozávodní dovolenou „Škoda Auto a.s., (Kvasiny)“

1. Část ½ od 24. 7. do 30. 7.

2. Část ¼ od 31. 7. do 6. 8.

3. Část ¼ od 7. 8. do 13. 8.

(Zdroj: Úřední deska města Solnice)

Další práce na silnici I/14 by měly začít už v srpnu, opravovat se bude most v Dobrušce.

