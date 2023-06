Čas prázdnin, ale také silničních uzavírek se blíží. Připravili jsme pro vás přehled míst v Královéhradeckém kraj, kde vám mohou dovolenou zkazit dopravní komplikace. Přehledný seznam uzavírek najdete na konci článku.

A začneme hezky zostra. S potížemi musíte počítat po celé léto na hradecké okružní křižovatce u ČKD. Tam se potkávají dva významné silniční tahy. Jednak od Prahy na Náchod a dál do Polska a také silnice ze severní Moravy směrem na Jičín a Krkonoše.

„Do 6. září bude možný průjezd křižovatkou pouze ve směrech Hradec – Jičín a opačně, ostatní směry budou zavřené,“ vysvětluje za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová. Objížďka ve směru Praha – Náchod povede po dálnici D11 od Kuklen po Smiřice a dálnice nebude během rekonstrukce v tomto úseku zpoplatněná. Práce na rekonstrukci kruhovém objezdu začaly 19. června a plánované jsou do poloviny září.

Ve stejném termínu skončí také uzavírka na opačné straně krajského města. Od května se opravuje silnice mezi Svinary a Bělčí nad Orlicí. Největším problémem jsou tady nebezpečně propadlé krajnice cesty. Do prázdnin by měl být hotový průtah místní částí Svinary. Od začátku července až do konce srpna se bude pracovat na tříkilometrovém úseku mezi Svinary a Bělčí. Prázdninová etapa je rozdělena do dvou úseků. „V průběhu realizace bude rezidentům v chatové oblasti umožněný průjezd, a to buď ze směru od Svinary, nebo od Bělče. Hranice podetap bude u hájovny,“ popsal krajský radní pro dopravu Václav Řehoř. Objížďka povede po souběžné I/11. V září pak stavbaři ve Svinarech dokončí opravu cesty k mostu přes Orlici.

Trochu severněji pak čeká šoféry další prázdninová peripetie. Silničáři pracují na silnici druhé třídy 299, tedy na tahu mezi Třebechovicemi pod Orebem a Jaroměří. Jednak opravují do půli listopadu průtah Libranticemi a současně se rekonstruuje stejná silnice z Libřic směrem na Nový Ples. „Pracuje se za úplné uzavírky, zvlášť vedou objížďky pro osobní auta a autobusy a pro nákladní dopravu,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

V Podkrkonoší bude největším dopravním problémem silnice první třídy číslo 16. Ta vede z Polska přes Trutnov na Jičín. Otazníky se tady vznášejí nad začátkem úplné rekonstrukce mostu v místní části Trutnova – Volanově. ŘSD most nechá kvůli špatnému stavu zbourat a postavit nový. Práce měly začít už začátkem června. „Z důvodu dopravně - inženýrských opatření a koordinace s dalšími stavbami nakonec oprava mostu začne nejdříve po červencových svátcích,“ řekla za krajskou správu ŘSD Petra Drkulová. Uzavírka měla trvat původně do listopadu, termín dokončení se ale zřejmě posune.

ŘSD zbourá most ve Volanově před odbočkou na Dolce:

Další dopravní omezení na I/16 číhá na šoféry mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi. Stát se tak viditelně snaží opravovat silnici před tím, než Polsko v příštím roce dokončí dálnici k české hranici. „Předpokládáme zahájení stavby během letních prázdnin,“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová. O objízdných trasách se jedná, místním bude umožněný zřejmě průjezd stavbou.

Na „šestnáctce“ se ale už od pracuje na výjezdu z Trutnova v Polské ulici. Hotovo má být v polovině prázdnin. Vjezd mají povolený pouze rezidenti, ostatní řidiči jezdí přes Poříčí.

Asi největší prázdninovou komplikací Rychnovska je úplná rekonstrukce silnice z Deštného na hřeben Orlických hor. Krajská dvojka připomínala spíš než silnici v evropském státu tankodrom. „Práce potrvají celou stavební sezónu, tedy do října,“ informoval náměstek ředitele Údržby silnic Jiří Koutník. Hlavní objížďka vede přes Rokytnici v Orlických horách. „Ta silnice je v totálně dezolátním stavu, naposledy opravovaná byla provizorně v roce 1998,“ přivítal opravu starosta Orlického Záhoří u polské hranice Vojtěch Špinler.

Na začátku prázdnin musí šoféři ještě počítat také s uzavírkou jedničky číslo 36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Opravovat se má do 9. července. Ve dvou etapách se zde rekonstruuje úsek silnice od mostu přes Tichou Orlicí až po Borohrádek.

Jičínsku se o letošních prázdninách opravy klíčových tepen vyhnuly. S problémy ale musí řidiči počítat v Miletíně při průjezdu z Bělohradu do Hořic nebo například do Safari Parku ve Dvoře Králové. Kraj tady začal opravovat II/284 od vjezdu do města přes celou Komenského ulici až po křižovatku na náměstí. Hlavní práce potrvají do konce října.

Také náchodské léto na silnicích bude ve srovnání s ostatními okresy spíš klidnější. Citlivá je ale oprava silničky z Náchoda směrem k oblíbenému turistickému cíli, pevnosti Dobrošov. Zcela zavřený bude úsek přes Lipí po Jizbice. Pro místní platí výjimky, přespolní ale čeká mnohakilometrová objížďka. „Nejsme schopni odhadnout, jaký to bude mít vliv na návštěvnost, ale je to z Náchoda hlavní příjezdová komunikace. Záložní trasa vedoucí přes Nové Město nad Metují a Nový Hrádek je dlouhá 30 kilometrů,“ okomentoval komplikace správce pevnosti Dobrošov Martin Měřinský.

Okružní křižovatka I/11 a I/33 Hradec Králové

Kde? Celá okružní křižovatka u ČKD a sousední železniční přejezd směrem na Náchod.

Celá okružní křižovatka u ČKD a sousední železniční přejezd směrem na Náchod. Kdy? Od 19. 6. do 15. 9.

Od 19. 6. do 15. 9. Proč? Celková rekonstrukce, špatný stav.

Celková rekonstrukce, špatný stav. Jak se jezdí? Průjezd pouze ve směru Hradec Králové – Jičín. Objížďka směru Praha – Náchod po dálnici D11 (úsek nezpoplatněn).

III/29827 Svinary – Běleč nad Orlicí

Kde? Od křižovatky ve Svinarech po Běleč n. O.

Od křižovatky ve Svinarech po Běleč n. O. Kdy? 1. 7. do 1. 9.

1. 7. do 1. 9. Proč? Celková rekonstrukce, špatný stav, propadlé krajnice.

Celková rekonstrukce, špatný stav, propadlé krajnice. Jak se jezdí? Objížďka po souběžné I/11.

II/299 Librantice, Libřice – Nový Ples

Kde? Průtah přes Librantice a úsek Libřice – Nový Ples.

Průtah přes Librantice a úsek Libřice – Nový Ples. Kdy? Od půli června do října.

Od půli června do října. Proč? Celková rekonstrukce, špatný stav.

Celková rekonstrukce, špatný stav. Jak se jezdí? Úplná uzavírka, osobní auta objíždí přes Smržov, Vlkov a Rasošky.

Most Trutnov na I/16

Kde? Rekonstrukce mostu v Trutnově – Volanově I/16.

Rekonstrukce mostu v Trutnově – Volanově I/16. Kdy? Začne v první půli července do konce roku. Přesný termín dosud není.

Začne v první půli července do konce roku. Přesný termín dosud není. Proč? Celková rekonstrukce, most se zbourá a postaví nový, špatný stav.

Celková rekonstrukce, most se zbourá a postaví nový, špatný stav. Jak se jezdí? Úplná uzavírka, trasy objížděk se připravují.

I/16 Zlatá Olešnice – Bernatice

Kde? I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice

I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice Kdy? Zatím neupřesněno - začne během prázdnin.

Zatím neupřesněno - začne během prázdnin. Proč? Oprava poničených povrchů.

Oprava poničených povrchů. Jak se jezdí? Úplná uzavírka, trasy objížděk se připravují.

I/16 Trutnov – Polská ulice

Kde? I/16 Trutnov – Polská ulice.

I/16 Trutnov – Polská ulice. Kdy? 3. 4. - 31. 7.

3. 4. - 31. 7. Proč? Oprava poničených povrchů.

Oprava poničených povrchů. Jak se jezdí? Úplná uzavírka, objížďka pro osobní auta přes Poříčí.

II/311 na hřeben Orlických hor

Kde? Deštné v Orlických horách - Šerlich.

Deštné v Orlických horách - Šerlich. Kdy? 2. 5. do 1. 10.

2. 5. do 1. 10. Proč? Celková rekonstrukce po 25 letech.

Celková rekonstrukce po 25 letech. Jak se jezdí? Úplná uzavírka, objížďka přes Rokytnici v Orlických horách.

I/36

Kde? I/36 Borohrádek – Čestice.

I/36 Borohrádek – Čestice. Kdy? 22. 5. do 9. 7.

22. 5. do 9. 7. Proč? Celková rekonstrukce.

Celková rekonstrukce. Jak se jezdí? Úplná uzavírka, objízdná trasa pro osobní auta přes Šachov, Zdelov a Kostelec nad Orlicí.

II/284 Miletín

Kde? II/284 Miletín, ulice Komenského.

II/284 Miletín, ulice Komenského. Kdy? 3. 6. do 29. 10.

3. 6. do 29. 10. Proč? Celková rekonstrukce Komenského ulice.

Celková rekonstrukce Komenského ulice. Jak se jezdí? Úplná uzavírka, objízdná trasa pro osobní auta přes Červenou Třemešnou.

III/28626