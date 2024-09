Jana Kotalová dnes 09:53

Už v červnu stavebníci obsadili křižovatku za rychnovskou částí Lokot na křížení se silnicí z Častolovic do Solnice. Na začátku června tu začala platit úplná uzavírka, za níž se zde pracuje na nové kruhové křižovatce U Voříšku. Podívejte se, na aktuální záběry z tohoto týdne z místa i na to, jak to tu vypadalo ještě před zahájením stavby.