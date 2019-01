Východní Čechy - Aktuální sjízdnost silnic a počasí v jednotlivých regionech Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Pátek 4. února 2011

Královéhradecký kraj

Krkonoše: Teplota od -2 do 0°C; Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, kouřmo; Silnice I. třídy: mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; Silnice II. a III. třídy: mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; V horských úsecích zledovatělá vrstva sněhu do 10 cm, nerovnosti, vyjeté koleje.;

Hradec Králové: Teplota od -1 do 0°C; Počasí: zataženo, bez srážek, bezvětří, kouřmo; Silnice I. třídy: mokré po chemickém ošetření, sjízdné bez omezení; Silnice II. a III. třídy: zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností;



Jičín: Teplota od -2 do -1°C; Počasí: oblačno, bez srážek, bezvětří, mlhavo; Silnice I. třídy: mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; Silnice II. a III. třídy: zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné se zvýšenou opatrností; Nový sníh, do 2cm;

Náchod: Teplota od -3 do -1°C; Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení; Silnice I. třídy: mokré po chemickém ošetření, sjízdné bez omezení; Silnice II. a III. třídy: mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; na silnicích udržovaných inertním posypem je ujetá vrstva sněhu krytá posypem;



Rychnov nad Kněžnou: Teplota od -3 do -1°C; Počasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, mlhavo; Silnice I. třídy: zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; Silnice II. a III. třídy: zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; Inertně udržované vozovky s vrstvou nového sněhu. Obnovuje se posyp;

Trutnov: Teplota od -2 do 0°C; Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, kouřmo; Silnice I. třídy: mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; Silnice II. a III. třídy: mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; V horských úsecích zledovatělá vrstva sněhu do 10 cm, nerovnosti, vyjeté koleje.;

Orlické Hory: Teplota od -3 do -1°C; Počasí: oblačno, bez srážek, slabý vítr, mlhavo; Silnice I. třídy: zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; Silnice II. a III. třídy: zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností; Inertně udržované vozovky s vrstvou nového sněhu. Obnovuje se posyp;

R35 Sedlice-Opatovice: Teplota od -1 do 0°C; Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení; Rychlostní komunikace: mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností;

D11 49-86 km: Teplota od -1 do 0°C; Počasí: zataženo, bez srážek, slabý vítr, viditelnost bez omezení; Dálnice: mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností;