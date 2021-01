Očkování začalo zatím jen na Biřičce a ve čtvrtek bude zahájeno v dalším hradeckém zařízení. Kdy se ho dočkají i v nově zřízené organizaci Domovy na Orlici, není jisté. Od nového roku se v ní sloučily domovy důchodců v Albrechticích nad Orlicí a v Borohrádku, které se tak kromě problémů s koronavirem musely vypořádat i s touto změnou.

Kraj o ní jednal a rozhodl v loňském roce. Zdůvodnil ji probíhající výstavbou nových kapacit Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí v areálu Domova důchodců Borohrádek za 57 milionů korun. Zařízení díky tomuto kroku poslouží jako jeden provozní areál. Kraj si od sloučení sliboval, že přinese jednodušší zastupitelnost zaměstnanců, kteří zajišťují chod zařízení po technické a administrativní stránce. Organizace prý bude moci nabídnout klientům širší nabídku služeb a zjednoduší se proces přijímání nových klientů. Provozovatelem nových Domovů na Orlici jsou Albrechtice nad Orlicí.

"Každé zařízení bylo samostatné, každé mělo jinou cílovou skupinu. V Borohrádku byli běžní senioři, v Albrechticích senioři s Alzheimerovou demencí. My doufáme, že spojením nám vznikne větší flexibilita v poskytování služeb, zvlášť v pandemické době, abychom si mohli i personálně vypomoci. Jsme na začátku, uvidíme," říká ředitel Karel Vacek.

Jak potvrzuje, zařízení spolupracovala už dříve, s příchodem covidu a se zhoršující se situací, kdy chyběly i pracovní síly, pak byla tato spolupráce o to intenzivnější.

"V obou zařízeních v době, kdy jsme byli v karanténě, jsme měli studenty, dobrovolníky i pracovníky z jiných organizací, kteří sem byli převeleni. Takto se to dalo zvládnout," připomíná ředitel.V zařízeních stále platí přísná opatření týkající se návštěv a ochranných prostředků, ale podle Karla Vacka v současné době už je žádné personální problémy netrápí a snaží se o návrat k normálnímu režimu.

Domov důchodců v Borohrádku disponuje celkem 115 sociálními lůžky a v Albrechticích nad Orlicí 81 sociálními lůžky. Novou výstavbou domova důchodců v areálu Borohrádku se kapacita navýší o 24 lůžek, celkem tedy v Domovech na Orlici bude k dispozici 220 sociálních lůžek.



Výstavba v areálu Borohrádek začala loni v dubnu. Přijít by měla na 57 milionů korun bez DPH, do této částky není započítané vybavení. Ministerstvo práce a sociálních věcí přispěje na stavbu dotací v hodnotě téměř 30 milionů korun. Hotovo by mělo být letos v srpnu.



Královéhradecký kraj aktuálně kraj realizuje čtyři stavby domovů pro seniory, a to v Tmavém Dole, Opočně, Borohrádku a Žacléři. Nabídnou 206 moderních lůžek pro seniory a klienty s Alzheimerovou chorobou. Celkové náklady vyjdou zhruba na 533 milionů korun, kraj na realizaci staveb získal dotaci ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 206 milionů korun.