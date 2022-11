Je všední odpoledne, vesnicí sem tam projede auto, ale jinak tu vládne klid. Pro někoho, kdo se tu delší dobu nezastavil, až nezvyklý. Domašín U Rychnova nad Kněžnou si ho užívá už rok. Loni na konci listopadu se u něj otevřel obchvat. Do té doby to tu vypadalo docela jinak. Místní museli doslova rozdýchávat to, že jim kolem oken projížděly tisíce aut denně. I tady se na zhoustnutí podepsal prudký rozvoj nedaleké průmyslové zóny.