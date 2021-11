Někteří místní se už nemohou dočkat. Domašín leží v blízkosti solnicko-kvasinské průmyslové zóny a na trase ze Solnice do Častolovic, pod náporem dopravy hodně trpěl, zvláště té těžké. Obyvatelé jsou rádi, že si od ní oddychnou.

"Bála jsem se vyjet na silnici, protože to nebylo možné. Ten provoz byl hrozný, takže já se velice těším. Je tedy pravda, že se tu zabrala nejlepší půda, jaká tady je, ale jsem pro obchvat všemi deseti, už aby se zprovoznil," říká Hana Jakubcová.

Také podle Miroslava Seidla řada místních zklidnění dopravy uvítá: "Přes vesnici byl hodně silný provoz, kamiony jezdily furt, víc než osobáky. Myslím si, že to pomůže."

Už od 18. října motoristé přes Domašín neprojíždějí, platí tu uzavírka kvůli napojování silnice z obce na kruhový objezd, který na obchvatu vyrostl. Budují se také nové chodníky.

"Délka obchvatu je 1 984 metrů. V současné době je již téměř vybudovaný obchvat napojován na stávající silniční síť, tedy II/321. Souběžně také probíhají práce tak, aby ho bylo možné 30. listopadu otevřít. Jedná se zejména o sanaci podloží a další konstrukční vrstvy kameniva a mechanicky zpevněného kameniva, poté stavbaři položí asfaltobetonové vrstvy a tím konstrukci vozovky dokončí. Následně proběhne instalace vodorovného a svislého dopravního značení a úprava okolí včetně zeleně," vysvětluje mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Jak připomíná, obchvat Domašína Královéhradecký kraj realizuje na základě usnesení vlády na podporu rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny: "Celkové náklady činí zhruba 130 milionů korun. Skutečné stavební náklady upřesníme k datu ukončení."

Ne každý ale přijímá obchvat bez výhrad.

"Říkali jsme si, jestli ten obchvat má tady takový význam, že mine pár baráčků. V Domašíně bude klid, ale ten hluk z obchvatu se bude rozléhat zas tamhle do Černíkovic. Kdyby tady dali radar a ten by občas ty řidiče, co jezdí rychle, vybleskl, ta auta by tak nelítala a nebyl by takový hukot. Takhle se zničil kus přírody, chodili jsme tam na procházky. Jsme zvědaví, kolik srnečků skončí pod koly aut, chodili k nám až na zahradu," svěřuje se svým názorem žena, která sice v Domašíně nežije, ale s manželem si tu už několik let bydlení buduje. Ale nakonec i ona uznává, že obchvat přinese jistou úlevu: "Díky němu to tady budeme mít tišší a nebudeme mít strach vyjet od baráku na silnici."