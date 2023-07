Manželé Blažkovi z Trutnova vděčí za svoji vášeň synovi, který po Velorexu zatoužil ve 13 letech. Rodiče mu přání splnili a od té doby v jediném homologovaném vozidle s plátěnou karoserií na světě ujeli větší vzdálenost, než je obvod zeměkoule. Dnes mají Velorexů hned 18!

„Dnes je synovi 27 let a stále ho to drží a hadráky renovuje. Manžel je na tom stejně, takže je vyvařují, skládají, jezdíme v nich na dovolené, zkrátka je to velká láska,“ konstatuje Jana Blažková před zámkem v Rychnově nad Kněžnou, kde se konala akce Den s Velorexem.

Zároveň na místě bylo jedno ze soutěžních stanovišť účastníků XIII. Podorlického srazu, který se každoročně koná v Bystrém. To měli coby pořadatelé na starosti právě manželé Blažkovi.

Na rychnovském zámku se představil „vymazlený“ krajkový Velorex

Cestu ke zkušeným a cestami ostříleným „velorexákům“ si prošli od základů.

„Tehdy jsme totiž synovi pořídili jenom kostru, kterou jsme vyvařili, dali jsme to do kupy a začali jezdit. Samozřejmě nezůstalo u jednoho stroje. Dnes jich máme jako rodina 18, od nejstaršího Oskara krátké střechy s výrobním číslem 43 po nejmodernější „350“ s hydraulicky ovládanou spojkou z roku 1971,“ popisuje Jiří Blažek.

K významným výpravám po Evropě manželé řadí cestu deseti strojů československé výroby do Skotska v roce 2019, která byla dlouhá přibližně 5 500 kilometrů.