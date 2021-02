Jenže starosti jim přidělává to, že ne všichni návštěvníci pravidla v Orlických horách dodržují a varují, že poničené běžecké trasy pak mohou skýtat mnohé nebezpečí.

Dopravní značení v Orlických horáchZdroj: Deštenský spolek"Cedule upozorňují, že by na běžkařské trasy lidé neměli chodit v botách nebo vjíždět s pejsky a se sáňkami. Po horách jezdí čtyři rolby a každý má na starosti nějaký úsek a jedno kolečko rolby stojí nějakých dvacet tisíc korun. Když tam projde hned po rolbě skupinka lidí a rozdupe to, na běžkách se tam nedá jet. Tvoří se tam díry, namrzne to , běžky jsou na ledu neovladatelné a dochází k úrazům," vysvětluje Tomáš Hejduk z Deštenského spolku.

Konkrétně se týká například frekventované trasy na Velkou Deštnou.

V Orlických horách rolby pravidelně upravují 233 kilometrů běžeckých tratí za podpory Královéhradeckého kraje, vlastníků pozemků, obcí Deštné v Orlických horách, Orlického Záhoří, Rokytnice v Orlických horách, Říček, Sedloňova a Olešnice v Orlických horách a také za přispění skicentra Deštné a ski Říčky. Celkové náklady na projekt se pohybují okolo 1,4 miliardy korun.

Spolek připravil pro tuto sezonu několik novinek, jako tištěné mapky do kapsy s komplexními informacemi, označení všech nástupů na běžecké tratě informačními cedulemi.

"Prosíme všechny návštěvníky, aby toto značení dodržovali a respektovali, jedná se především o bezpečnostní důvody," dodává Tomáš Hejduk.

Úpravu tras v této oblasti může rovněž veřejnost, třeba nákupem takzvaných běžkolepek. "Nyní jsou v prodeji ve Srubu pod Velkou Deštnou, po uvolnění opatření je prodávají i jednotlivá infocentra," říká Kristýna Řezníčková ze Skicentra Deštné.

Nově pak lze vyjádřit podporu také zasláním "darovací" SMS nebo příspěvkem na účet Deštenského spolku.

Hlavní trasy v Orlických horách se upravují dvakrát týdně, od prosince do března. Projekt je realizován za částečné podpory Královéhradeckého kraje. Rolby vyjíždějí podle aktuálních sněhových podmínek zpravidla v úterý a v pátek, přičemž všechny stroje jsou vybaveny GPS lokátory a data se přenáší v reálném čase na web www.destne.info/bezecketrate. Aktuální informace o úpravě běžeckých stop okolo Deštného v Orlických horách mohou lidé sledovat i na facebookovém profilu deštenského turistického infocentra.

Jak podpořit údržbu běžeckých tras:



- zasláním SMS ve tvaru NALYZE 1 XX na číslo 90206, kdy XX je částka kterou chcete přispět (50, 100, 200 a 300 kč)

- příspěvkem na transparetní účet Deštenského spolku 293272551/0300