„Samozřejmě se s řidiči dodávek potýkáme. Zastavují, kde chtějí, nerespektují vůbec nic. Klidně vjedou na pěší zónu, nekoukají na zákazové značky. Zajedou kamkoli. Městskou policii volám běžně. Nedovolím si však tvrdit, že by se to s udělenými pokutami zlepšovalo,“ stěžuje si starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa.

Nedostatek místa pro parkování tíží také historické i širší centrum Náchoda a problémy jsou i ve vzdálenějších částech města.

„Velmi nás to pálí a netýká se to jen kurýrních služeb, ale třeba také půjčoven vozidel do 3,5 tuny a obecně zásobování. V centru je omezený počet míst a nelze je rozšiřovat, v památkové zóně je nikdo nepovolí. Snižuje to kapacitu parkování pro naše občany a tím pádem se dostáváme do potíží,“ hodnotí situaci náchodský starosta Jan Birke.

V některých městech si na parkující dodávky stěžují obyvatelé sídlišť, kterým odpoledne a přes noc zabírají místo kurýři, kteří tam bydlí. S tím Rychnov zatím problém nemá. Přesto je parkovací situace na tamních sídlištích dlouhodobě mizerná.